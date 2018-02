En la terminal Carcelén del norte de Quito solo una cooperativa vendió pasajes

“Hay paralización, no estamos vendiendo pasajes”, eso fue lo que dijeron a Wendy Carpio en una de las boleterías de la terminal Carcelén, en el norte de Quito.



La mujer llegó antes de las 07:00, de hoy, martes 27 de febrero del 2018, con su pequeño hijo en brazos, para comprar un pasaje hacia la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Comenta que desconocía sobre la paralización de los transportistas interprovinciales.



“Tenía que realizar una diligencia y ahora no voy a poder llegar. No me queda más que regresar a la casa y venir en la noche porque me indicaron que ya a las 22:00 van a vender pasajes”, señaló.



Marcelo Bravo debía llegar a Junín, en la provincia de Manabí, pero al ver que la terminal lucía vacía se dio cuenta que algo pasaba.



“No sabía del paro y tengo que llegar a Junín a las 09:00 de mañana. Afortunadamente ya me vendieron un pasaje para la medianoche, espero llegar a tiempo”, indicó el hombre.



Mientras tanto, otras personas que buscaban viajar a provincias más cercanas como Imbabura decidieron optar por el transporte informal.



María Guachi debía dirigirse a Ibarra para acompañar a su madre a una cirugía, por ello no pensó dos veces y aceptó ir en un auto particular. “Me dijo que por USD 12 me llevaba a Ibarra, así que me toca irme como sea”.



La boletería de la Cooperativa San Cristóbal sí vendió boletos pero solo hacia Tulcán.



Sin embargo, sus operacione no fueron normales.



Los pasajeros debieron esperar para que les confirmarán si había algún bus y cuando recibieron la buena noticia de que sí había unidades les informaron que todos debían pagar USD 7,50, aunque fueran niños o personas de la tercera edad.



“Normalmente pagamos USD 6,00, pero por viajar no importa pagar un poco más”, dijo Judith Bermeo.



Dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) anunciaron una paralización del servicio intra e interprovincial desde las 00:00 hasta las 23:59 de hoy.



La medida de protesta del gremio del transporte interprovincial responde a que tras largas reuniones mantenidas con las autoridades del Gobierno Nacional, no han llegado a acuerdos para se que defina el pago del subsidio del 50% del valor de la tarifa que reciben los grupos vulnerables.