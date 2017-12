Terminó el plazo para matricular los vehículos en Quito

A las 15:00 de hoy, jueves 28 de diciembre del 2017, finalizó la atención en los seis centros de revisión vehicular y dos de matriculación que funcionan en Quito.

Algunos ciudadanos llegaron hasta los exteriores de estos centros durante los últimos minutos con la expectativa de matricular sus autos, pero no pudieron ni siquiera ingresar.



En las calles de ingreso a los centros de revisión y matriculación se ubicaron agentes de Tránsito y fiscalizadores para permitir únicamente el acceso a quienes tenían una cita previa.



El resto de conductores eran desviados para evitar congestión vehicular.



Carlos Elier ingresó al Centro de matriculación Bicentenario a las 14:58 para finalizar su trámite de matriculación. “Vine a la hora de la cita que tomé, pero me mandaron a pagar la calendarización y por eso he regresado a pocos minutos de que se acabe el proceso”.



Amparo Oña, en cambio. no pudo matricular su auto, pues no tenía una cita. “Tuve que dejar el trámite para el último porque no tenía dinero y estaba esperando el bono de diciembre”.



En los exteriores del Centro de revisión La Florida existía una pequeña fila de personas que guardaban la esperanza de ser atendidas después de las 15:00.



Pilar Sánchez tomó su cita previa, realizó la revisión del vehículo y luego salió a estacionar su auto en los exteriores del centro, pero cuando intentó entrar ya no se lo permitieron. “Hice todo el trámite y como no dejan que estacionemos los vehículos dentro del centro de revisión, salí a parquearlo, dejé encargando el puesto en la fila de la matrícula y ya no me quieren dejar entrar”.



Mientras tanto, Jorge Barrera comentó que hizo la revisión de su auto el 18 de diciembre, pero no lo matriculó ese mismo día. “Hoy quise hacer el trámite y me dicen que solo están matriculando a los que han hecho la revisión hoy”.



Diego Naranjo, coordinador de Matriculación Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), califica como positivos los dos últimos días de atención.



“El anterior año tuvimos largas filas, tumultos de gente. Esta vez ha estado muy bien organizado y ello también responde a que la ciudadanía ya está comprendiendo que la revisión y matriculación deben hacerla a través de una cita previa”.



Un total de 470 000 automotores debían matricularse durante el 2017 y según las autoridades menos del 10% no realizó este trámite indispensable para poder circular.