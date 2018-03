Termina el encuentro del ministro norcoreano de Exteriores con el gobierno sueco

Las consultas entre altos responsables de Corea del Norte y Suecia, representante de los intereses estadounidenses ante Pyongyang, concluyeron este sábado 17 de marzo del 2018 en Estocolmo sin anuncios concretos sobre la posible cumbre entre Kim Jong Un y Donald Trump.

Desde el jueves se suceden las reuniones de alto nivel y los intercambios telefónicos para organizar esta cumbre histórica entre el líder norcoreano y el presidente de Estados Unidos, que ya fue anunciada pero aún no confirmada formalmente.



Estaba previsto que las consultas entre el ministro norcoreano de Relaciones Exteriores, Ri Yong Ho; su homóloga sueca, Margot Wallström; y el primer ministro sueco, Stefan Löfven, concluyeran el viernes, pero las dos partes decidieron prolongarlas para aprovechar “la atmósfera constructiva”, según Wallström.



Suecia “subrayó la necesidad para Corea del Norte de abandonar su programa de armas y misiles nucleares”, según un comunicado final de su ministerio de Exteriores.



Las discusiones también abordaron la situación humanitaria en Corea del Norte, afectada por múltiples sanciones de Naciones Unidas, así como “la cooperación regional y las cuestiones de seguridad para países como Corea del Sur, Japón, Rusia y Estados Unidos”.

Los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países “discutieron sobre las oportunidades y los desafíos” para los países implicados en “los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo para encontrar una solución pacífica al conflicto”, según el comunicado.



El Instituto Internacional de Estudios para la Paz (SIPRI), un organismo con sede en Estocolmo especializado en cuestiones de seguridad, desarme y resolución de conflictos, informó que Ri se había entrevistado con el jefe de su directorio, Jam Eliasson, y con su director, Dan Smith.



“Sus conversaciones sobre la situación en la península coreana y el noreste de Asia no se harán públicas”, dijo el SIPRI.



Trump había llamado el viernes a su homólogo surcoreano, Moon Jae-in, cuyo gobierno transmitió la semana pasada la propuesta de cumbre atribuida a Kim Jong Un, aceptada inmediatamente por el presidente estadounidense.



Trump “reiteró su intención de entrevistarse con Kim Jong Un de aquí a finales de mayo”, informó la Casa Blanca.



Todavía no hubo ningún contacto directo entre Estados Unidos y Corea del Norte, y no se fijaron ni la fecha ni el lugar del encuentro en el que se espera que ambos líderes aborden el futuro del programa nuclear norcoreano tras meses de tensiones.