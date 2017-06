Temblor de magnitud 5.0 sacude dos regiones del norte de Chile

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió hoy, 8 de junio de 2017, las regiones de Tarapacá y Antofagasta, en el norte de Chile, sin ocasionar víctimas o daños visibles, según dijeron las autoridades.

La sacudida de tierra ocurrió a las 09:48 horas locales (13:48 GMT) y su epicentro se localizó en la costa, a 10 kilómetros de Tocopilla y a unos 1 550 de Santiago, en la región de Antofagasta, informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.



El hipocentro estuvo a 66,6 kilómetros de profundidad, precisó el organismo, mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo determinó a 65,1 kilómetros bajo la superficie y calculó en 5.1 la magnitud según la escala de Richter.



En tanto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) aseguró que las características del sismo no reunieron las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.



La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) indicó que en la región de Antofagasta el temblor se percibió en Tocopilla con intensidad grado V en la escala internacional de Mercalli, grado IV en María Elena y Quillagua y grado III en otros puntos, entre ellos la ciudad de Antofagasta, la capital regional.



En Tarapacá, la intensidad fue grado V en la localidad de El Loa, añadió la Onemi, que aseguró además que "no se reportan daños a personas, alteración en servicios básicos o infraestructura" producto de este sismo.



Poco antes, a las 09:05 horas (13:05 GMT) se percibió un temblor de magnitud 4.2 según la Onemi y de 4.8 según el USGS a unos 57 kilómetros al suroeste de Ollagüe, en la misma región de Antofagasta, que no causó víctimas o daños materiales.



Más al sur, en la región de Coquimbo, se registró a las 10:38 horas (14:38 GMT) un temblor de magnitud 3.9, con epicentro en el mar, a 22 kilómetros de la localidad costera de Tongoy y a unos 430 al norte de Santiago, también sin víctimas o daños.



Este sismo, que abarcó también parte de la región de Valparaíso, se percibió con intensidad grado IV, en la escala de Mercalli, en el puerto de Coquimbo, Vicuña y La Higuera; y grado III en otras localidades de la región de Coquimbo, incluida La Serena, la capital regional.



En Valparaíso, la intensidad fue grado III en la localidad turística de Zapallar, añadió la Onemi.