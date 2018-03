Algunos taxistas laboraron sin taxímetro la noche del 26 de marzo

Uno de los compromisos que los taxistas de Quito adquirieron tras el alza de las tarifas, a inicios de abril del 2015, fue que iban a aceptar todas las carreras que les soliciten los usuarios y que iban a utilizar el taxímetro durante el día y la noche. Sin embargo, en la actualidad, no todos los conductores de ese servicio lo cumplen.

Así lo comprobó este Diario la noche del lunes, 26 de marzo del 2018, en dos puntos de la ciudad: La Marín y la intersección de las avenidas Amazonas y Patria. Eran las 20:05 cuando Jaime Toaquiza, un comerciante de alimentos, paró un taxi para dirigirse a su casa ubicada en San Roque, en el Centro Histórico de la capital. Se subió al carro y luego de 10 segundos se bajó porque el chofer le indicó que no va a ese sector.



“Me dijo que su destino es el sur de la ciudad y no puede. Mal gesto que no quiera ayudar”, manifestó Toaquiza.



Él no está de acuerdo con la manifestación que los taxistas formales realizaron, la mañana del lunes, para oponerse a los servicios de transporte que brindan las compañías Uber y Cabify. “Los amarillos no son rápidos para servir”, dijo. Cuestionó que no utilizan taxímetro por la noche.



Lo mismo vivió hoy Bryan Chiguano, de 22 años, quien trabaja como recepcionista en un hostal ubicado en la avenida América. Se quejó que esta noche ningún taxi formal le quiso llevar a su casa en La Colmena, sur de la urbe.

“Por la noche cobran muy caro, no lo adecuado. Cuando voy a mi casa, me dicen que allí es muy peligroso y no quieren ir. Ponen cualquier pretexto para no llevarme”, indicó el joven. Asegura que la carrera a ese sector cuesta normalmente USD 4, pero le piden hasta USD 7 en horas de la noche.



Igualmente, criticó la manifestación de hoy. “No piensan, no brindan un buen servicio y protestan”.



Esta noche, varios conductores de carros amarillos no utilizaban taxímetro para laborar. Por ejemplo, un conductor pidió USD 3 por una carrera desde las avenidas Patria y Amazonas hasta la Coruña y Whymper sin utilizar el aparato. “El servicio es garantizado, seguro, por eso cobramos así”, dijo.



“USD 15 le cobro desde La Marín hasta Carcelén, no uso el taxímetro”, señaló otro.