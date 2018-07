7 000 taxistas se movilizarán mañana 17 de julio en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El plazo para cubrir la regularización de más de 8 000 plazas de taxis en Quito finalizó el pasado 10 de julio del 2018. Ante eso, los dirigentes de esa agremiación anunciaron una movilización pacífica para mañana, martes 17 de julio del 2018.

Este lunes 16 de julio del 2018, los dirigentes de ese gremio se reunieron en la sede de la Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha, en el sur de la capital, para analizar las medidas que van a tomar. “Tenemos una suspensión en la que ya se cumplió el tiempo perentorio y lastimosamente pretenden hacer de esta una plataforma política para que los resultados no se entreguen”, dijo Fernando Valdez, presidente de la Unión Nacional de Transporte Ejecutivo y Comercial (Unatec).



También exigen a la Alcaldía que se entregue los informes previos favorables para quienes tienen un certificado de idoneidad. “Se vulneró un derecho práctico de la ciudadanía que es laborar. No puede ser posible que más de 13 000 compañeros traten de trabajar cuando tenemos un estudio de oferta y demanda, así como certificados de idoneidad”.



Ante eso –apuntó Valdez- realizarán una movilización pacífica con 7000 taxistas, pero no se suspenderá el servicio. 3 000 se concentrarán en el Municipio de Quito. “2 000 compañeros aplicantes con certificado de idoneidad estarán en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Exigirán que se entreguen los informes favorables para la constitución jurídica. A la misma hora, a las 10:00 aproximadamente, otros 2 000 estarán en las inmediaciones del Bicentenario”.



Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha, aseguró que el objetivo es conseguir la habilitación profesional para quienes tienen el certificado de idoneidad. “No es que mañana vamos a comenzar las acciones, ya las entablamos desde el 10 de julio que se venció el plazo. Nos declaramos en sesión permanente”. Es decir, los taxistas están en la posibilidad de convocar en cualquier momento a manifestaciones progresivas.

“Mañana asistiremos al Municipio de Quito, a la Agencia Metropolitana de Tránsito, también al antiguo aeropuerto, a las 10:00, a fin de exigir que se de continuidad inmediata para que el proceso termine con felicidad para aquellas familias que tuvieron la esperanza de que sus familiares obtengan una habilitación profesional”. Además, se quejó de que la informalidad continúa proliferando en Quito.



Exigirán que los controles a los choferes que trabajan con aplicaciones sean constantes y permanentes. “Aquel que tiene el certificado de idóneo conforme a la Ordenanza puede continuar laborando. No así el que no lo tiene”.