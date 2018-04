Taxistas de Tababela dicen que fueron los agredidos y pondrán una denuncia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los dirigentes de las cooperativas Aeropuerto y Univalle presentarán una denuncia por agresión en contra de tres personas, después de la pelea protagonizada entre taxistas que operan en Tababela y ciudadanos que, presuntamente, ofrecen transporte mediante aplicativos para teléfonos móviles.

Desde el viernes pasado, varios videos en los que se observa la agresión hacia el conductor de un vehículo, en un área de estacionamientos del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, se hizo viral.



En las imágenes se puede observar como varios taxistas de las cooperativas que laboran en la terminal aérea arremetan en contra de un individuo. Empujones, golpes y hasta la rotura de un parabrisas se pueden constatar en los videos que se difundieron en las redes sociales.



La mañana de este domingo, 22 de abril del 2018, Teresa Cruz, presidenta de la cooperativa Aeropuerto, dijo que la agresión la iniciaron dos personas que se movilizaban en un vehículo de color concho de vino. Justo cuando los representantes de dos cooperativas del aeropuerto se reunían en una gasolinera cercana, para definir sus lugares de estacionamiento.



“Estábamos cuatro compañeras y dos compañeros en la gasolinera cuando del vehículo se bajó un joven a insultarnos y querer agredir a nuestros compañeros. La Policía intervino y se fueron. Sin embargo, una hora y media más tarde regresaron con más personas para provocar a los taxistas que trabajamos ahí”, dijo Cruz.

Según la versión de Cruz, quienes supuestamente los habrían agredido, en medio de insultos, les decían que los dejen trabajar.



Roberto Custode, consultor y experto en temas de movilidad, señaló que el conflicto entre taxistas legales y quienes trabajan mediante las aplicaciones de celular, no es un fenómeno que se da solo de esta ciudad. En Bogotá y México se dio el mismo fenómeno con el ingreso de las aplicaciones para solicitar transporte.



“El tema es que aplicaciones móviles no infringen la Ley por lo tanto no hay una sanción específica. A esto se suma que el usuario percibe que ofrecen un mejor servicio y eso merma los ingresos de los taxistas lo que crea un ambiente en el que pueden reaccionar de manera violenta”, señaló.



Por su parte, Quiport, concesionario a cargo de la operación del aeropuerto Mariscal Sucre, informó que, en el interior de la terminal terrestre operan, bajo contrato, las dos cooperativas de taxis.



Sin embargo, quien debe ejecutar los controles sobre el tránsito, dijo Luis Galárraga, vocero de Quiport, es la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Esto porque ellos, como aeropuerto, no pueden restringir el paso a un vehículo que ofrezca servicio de transporte mediante aplicaciones móviles.