Taxis amarillos anuncian la ‘Hora cero’ contra Cabify, Uber y Easytaxi en Quito

Las agremiaciones de taxistas de Pichincha anunciaron este viernes 23 de marzo del 2018, que el próximo lunes 26 de marzo se realizará una marcha de protesta en Quito contra los servicios de transporte que brindan las aplicaciones Uber, Easytaxi y Cabify. Los transportistas dicen que les han perjudicado.

Los dirigentes buscan que las autoridades ejecuten operativos contundentes en contra de esos vehículos considerados por ellos informales. "No hemos pensado cerrar las calles", dijo Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha.

Brunis dirigió la mañana de este viernes la Asamblea de cooperativas en Quito para analizar medidas que tomarán. Allí cientos de taxis tenían un adhesivo con el mensaje: "Taxismo legal y organizado de Pichincha se aproxima LA HORA "0" ¡Unidos por nuestros derechos!". En otro cartel se leía: "Fuera Uber, Cabify. Apoya amigo taxista, unidos por nuestros derechos".

Esta mañana los taxistas se reunieron en una Asamblea en Quito.

Brunis calcula que unos 3 000 conductores de taxis saldrán a la manifestación el lunes.



El dirigente asegura que la manifestación se dirigirá a la Superintendencia de Bancos, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como al Servicio de Rentas Internas (SRI) para "que nos ayuden a sacar del país a estos aplicativos como Uber y Cabify que atentan contra nuestros intereses".



La concentración se realizará el lunes en el parque El Arbolito, a las 10:00, y luego se dirigirán a esas dependencias públicas.

Una de las disposiciones que acordaron es que el servicio de taxis se suspenderá dos horas, desde las 10:00 hasta las 12:00. Si es que los pedidos no son atendidos por las autoridades tras la manifestación del lunes, Brunis aseguró que la paralización de sus actividades durará seis horas.



Otro pedido del gremio de taxis es que se realice una sola revisión de vehículos al año y no dos como se plantea.



Fernando Valdez, presidente de la Unión Nacional de Transporte Ejecutivo y Comercial (Unatec), dijo que se irán por la paralización si es que sus sugerencias no son aceptadas. "Esta hora 0 solo es una concentración, trabajo de brazos caídos, las unidades estarán en cada uno de nuestros estacionamientos sin laborar. No descartamos una verdadera movilización si las autoridades no hacen caso".