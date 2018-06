La tasa de homicidios baja en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La tasa de homicidios en Guayaquil disminuyó en la última década, a pesar de que en los últimos meses se han registrado casos de muertes múltiples.

Los datos de la Policía de la zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán y Samborondón, muestran que del 2010 a mayo del 2018 la tasa cayó de 22,8 a 3,16 por cada 100 000 habitantes. En el 2010, la zona 8 tenía 52 homicidios mensuales, este año son 15 por mes. Con esas cifras, el Distrito Metropolitano de Guayaquil está en el noveno lugar en el ‘ranking’ de homicidios en el país.



El general Marcelo Tobar, comandante de la Policía Zona 8, señala que esas cifras catalogan a la ciudad como “segura” y que no lo dice a título personal sino que lo demuestran las estadísticas y el estudio científico. Dice que el nivel de homicidios está por debajo de la tasa nacional, que fue 5,8 el 2017.



“Lamentablemente tenemos problemas sociales, porque la seguridad no es únicamente policial; la delincuencia y la violencia son factores multicausales, multifactoriales y la solución también debe sermultisectorial”, dice Tobar.



Los tipos de robos a personas, de bienes, en carreteras y otros también disminuyeron­ en los primeros meses del 2018, en relación con el mismo período del 2017.



El gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, sostiene “no vamos a negar que hay hechos delictivos, pero no podemos llegar a pensar que Guayaquil es invivible e inseguro”. Señala que hubo casos “mediáticos” en las últimas semanas, y que se mantiene una percepción de inseguridad de la población.



“En comparación con años anteriores, aquí hubo momentos en que se produjeron 30-35 homicidios mensualmente, y ahora hay una disminución evidente”, según Cevallos.



En Sauces IV, en el norte de Guayaquil, el mes pasado cuatro personas aparecieron asesinadas a tres cuadras de la Unidad de Policía Comunitaria. El último caso ocurrió el 30 de mayo, cuando un joven de 18 años fue asesinado mientras compraba drogas; según la Policía, se presume que el agresor fue otro consumidor.



En el sector, los habitantes temen salir de sus casas. Los vecinos señalan que desde hace un año la ciudadela se ha vuelto peligrosa por el tráfico de drogas en los callejones.



Según la encuesta del Observatorio Ciudadano, el 78% de hogares concibe a Guayaquil como una ciudad insegura. “La gente ha identificado lugares inseguros en las noches. Estos son la 9 de Octubre, la Zona Rosa, las zonas exteriores de los centros comerciales”, indica el director de Observatorio, César Cárdenas.



Otro asesinato que alertó a la comunidad ocurrió el 12 de junio. Un hombre de 38 años recibió disparos mientras estaba en un cajero en Mucho Lote 2, en el norte. La Policía presume que pertenecía a una banda delictiva; en las investigaciones se allanó su vivienda y se encontraron armas de fuego.



La Mesa Técnica de Seguridad Ciudadana, que preside el Gobernador, ha planteado reformas para reducir los índices de inseguridad. Una fue la restricción a una sola persona por motocicleta desde las 19:00. El Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó una ordenanza que rige desde noviembre pasado, y con la que se retuvieron 14 874 unidades. Ahora la mesa propone ampliar el horario de 17:00 a 04:00 y fijar una multa económica.



Según Cevallos, se ha reducido el 40% de los delitos que se cometían en motocicleta.



El Gobierno y el Municipio trabajan juntos, lo que no ocurría en el régimen pasado. La mesa también propone que las 1 600 cámaras que tienen el sistema ECU-911 y la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) sean reubicadas. Muchas zonas de la urbe tienen videovigilancia de ambas entidades, mientras otros sectores carecen de ellas.



Roberto Ricaurte, director de la CSCG, explica que para garantizar la seguridad debe existir una política de Estado que luche contra la delincuencia con la suma de acciones.



Además de estas medidas, el Gobernador propone al Cabildo una ordenanza que regule el consumo de alcohol en espacios públicos con sanción.



De enero a mayo, el ECU-911 registró 6 395 llamadas de quejas sobre personas libando y consumiendo drogas en las calles y muchos casos terminaron en riñas y muertes. El pasado 25 de marzo en el Barrio Cuba, en el sur, al festejo de un cumpleaños en la vía pública llegaron dos personas en moto y poco después se escucharon más de 10 disparos. Una joven y un hombre murieron en el lugar y dos más fallecieron en una clínica horas después.



Cevallos propone que la Policía Metropolitana se sume a los controles urbanos de este tipo. Así, la Policía se concentraría en otros operativos; a diario realiza más de 1 000.



El alcalde Jaime Nebot recordó que cuando dio la ayuda en temas de seguridad “la criticaron”, pero siempre “estaremos dispuestos a sumar para el bien común”. Pero puso­ condiciones. La Asamblea Nacional deberá aprobar el proyecto de ley que envió el Cabildo para reformar las leyes “prodelincuenciales”.



El Gobernador está de acuerdo con las reformas y dice que el presidente Lenín Moreno está pendiente del trámite que se haga en el Legislativo.