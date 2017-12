Tasa para courier aplica desde el 15 de enero del 2018

La tasa de control aduanero que el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) cobrará a las compras que realicen las personas naturales en el exterior vía courier entrará en vigencia a partir del 15 de enero del 2018.

Según Lupe Ortega, presidenta de la Asociación de Couriers del Ecuador, la tasa no aplicará para documentos, paquetes 4X4 y medicinas.



En una de las disposiciones finales del registro oficial publicado en noviembre, con los detalles de aplicación de la tasa, se señala que la medida para importaciones vía courier debía entrar en vigencia el 1 de enero.



El resto de productos, que ingresan bajo otro tipo de regímenes de importación, actualmente pagan la tasa desde el 13 de noviembre.



La medida es parte de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo, en octubre del 2017.



Con la tasa, los productos que se compren en tiendas virtuales como Amazon, Wish, Alibaba y otras, que sean traídos a través del sistema de “mensajería acelerada” o “courier” tendrán que pagar esta tasa, que se calculará con la fórmula: (peso en gramos/unidad de control)* USD 0,10.



En el sitio web de la Aduana se detalla que “tráfico postal o mensajería acelerada” consiste en el envío de paquetes y bultos a través del Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador (Correos del Ecuador) o a través de una Empresa Courier, cuyo valor no exceda del límite que se establece en el reglamento.