7 tarifas del peaje en la Alóag, en discusión

La Prefectura de Pichincha aprobó un día antes de Navidad las siete nuevas tarifas que se cobrarán a los usuarios en el segundo peaje que construye en la Alóag-Santo Domingo.

La ordenanza donde constan esos valores fue publicada este 6 de enero en el Registro Oficial.

Desde el jueves pasado, esas tasas y la construcción del peaje, en el km 56 (en Tandapi), quedaron en suspenso hasta llegar a un acuerdo con los transportistas, quienes se oponen a pagar un nuevo peaje. Las conversaciones comenzarán esta semana.



Esa decisión fue adoptada por la Prefectura de Pichincha y anunciada en Santo Domingo de los Tsáchilas, durante una reunión con las Fuerzas Vivas de la provincia.



Marcela Costales, prefecta subrogante de Pichincha, informó que el funcionamiento de esa estación se suspende, porque primero se quiere encontrar una solución entre todos los involucrados.



Costales añadió que se tendrá una reunión con los transportistas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Prefectura Tsáchila, para escuchar las propuestas de cada uno.



Mientras se halla una salida, la terminación de las obras en Tandapi “queda en espera”, declaró Costales; es decir no se continuará con los trabajos. En cambio, la Prefectura Tsáchila anunció que la construcción de su estación en el km 88 seguirá y funcionará a mediados de febrero. En dos semanas se harán las pruebas del ‘software’ para el cobro.



Costales indicó que en las conversaciones se analizarán todas las propuestas. Seguramente las nuevas tarifas serán parte de las negociaciones, pero ella añadió que también pueden incluirse exoneraciones de pago, por ejemplo.



Mauricio Benavides, presidente de la Cámara Provincial de Transporte Pesado en Santo Domingo, hace su planteamiento. Que únicamente se cobren dos peajes: uno en la jurisdicción de Pichincha y otro en Santo Domingo. Y que las tarifas sean las mismas de antes. Por ejemplo, que un carro liviano pague USD 1 en Pichincha y un valor igual en la provincia tsáchila, como se cobraba antes de enero del 2016.



En ese mes, Pichincha derrocó la estación de peaje que estaba en Santo Domingo, por lo que los valores de esa zona se cancelan en el peaje de Santa Rosa, ubicado en la parroquia Alóag. Por esa razón, los usuarios pagan -hasta la actualidad- una tarifa duplicada.



Nelson Chávez, presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, cree que el Ministerio de Transporte debe intervenir para llegar a una solución y pide un estudio profundo sobre la nueva tarifa. Ese gremio registra 18 000 vehículos que utilizan la Alóag-Santo Domingo.



Las dos nuevas estaciones que se construyen desde octubre fueron autorizadas por el Ministerio de Transporte, luego de que las dos prefecturas presentaron sus propuestas de ampliación de la vía a cuatro carriles. En la información enviada por correo electrónico a este Diario, el Ministerio indicó: “ (...) el MTOP de acuerdo al análisis técnico y económico-financiero autorizó la ubicación de las nuevas estaciones de peaje y tarifas”.



El Ministerio también delegó la administración de la carretera en dos partes a los gobiernos provinciales: 72 kilómetros para

Pichincha y 28 para Santo Domingo.



Con ese aval, las dos prefecturas decidieron construir los peajes, con la finalidad de recaudar recursos para financiar los proyectos de mejoramiento, ampliación, mantenimiento y otras obras en los 100 kilómetros de esta arteria, que une la Costa con la Sierra.



Los transportistas se quejan de que haya tres peajes en 100 kilómetros, que implica un aumento de las tarifas. La posición del Ministerio es que “el número de estaciones de peaje, así como el valor de las tarifas, no se determina en función de kilómetros únicamente, sino de las inversiones” que se realizarán en la vía.



Costales manifestó que la ampliación a 4 carriles del tramo de 72 kilómetros no está concluida, por lo que se necesitan fondos. Esas obras están a cargo de la empresa Hidalgo Hidalgo, que maneja la vía desde el 2002 cuando la recibió en concesión de la Prefectura.



Asimismo, dice, entre el 2002 y el 2016 se han invertido USD 218 millones en esa carretera, incluido el tramo que ahora está en manos de Santo Domingo. En ese período también se recaudaron USD 152 millones de los peajes.



El prefecto Benítez dijo que en vista de que no se hizo la ampliación en el tramo de Santo Domingo es necesario el peaje, para construir los 4 carriles entre la Unión del Toachi y Santo Domingo.



Por ahora se realizan los estudios técnicos, que esperan terminar en el primer trimestre de este año. Y las obras comenzarían en el segundo semestre, indicó Benítez.



Actualmente, circula un promedio diario de 15 000 vehículos, según Costales. Entre enero y noviembre del año pasado pasaron 1 751 439, de los cuales el 54% fue de livianos.