Autoridades harán oficial tarifa de USD 0,15 para Puerto Bolívar

La firma del acuerdo de estabilización tarifaria para los servicios de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro, se efectuará este viernes 11 de mayo del 2018, afirmó el gerente de Autoridad Portuaria, David Mejía.

En el acto estarán presentes representantes de Yilport Ecu, empresa turca que asumió la concesión del puerto por 50 años, de Autoridad Portuaria, y el ministro del Transporte, Paúl Granda. Se espera la presencia del presidente Lenín Moreno.



Como parte del acuerdo, se hará oficial la tarifa ‘gate to ship’ (carga de la caja de banano del camión al buque), establecida desde finales del año pasado en USD 0,15, similar al que cobra Contecon en el puerto de Guayaquil. Esto luego de reclamos y protestas del sector productor y exportador bananero.



Entre mayo y septiembre pasados Yilport cobró USD 0,28 por la carga de la caja. Según la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador (Aebe), esto representaba un incremento de 30% con relación a las tarifas que se cobran en Guayaquil, lo que afecta a productores de El Oro, donde se concentra 50% de los pequeños agricultores de la fruta.



Según Mejía, Autoridad Portuaria y el Ministerio de Transporte iniciaron en noviembre una revisión integral del contrato de la empresa turca, que incluyó análisis del plan de inversiones, el modelo de negocio, equilibrio financiero y estudio de mercado.



A finales de marzo, asegura Mejía, se inició una negociación entre las partes, cuyo punto principal fue el esquema tarifario. Además del cobro ‘gate to ship’, se incluyen montos para la consolidación de contenedores y almacenamiento. Según Autoridad Portuaria, se incluirán paquetes tarifarios.



La intención es fortalecer la competitividad. “Nos homologaremos con servicios del sistema portuario”, agregó.



Eduardo Ledesma, presidente de Aebe, reclama que hasta la fecha aún no conocen el resto de las tarifas y le preocupa que los USD 0,15 no se mantengan durante el proceso de exportación. Explica que si se involucran procesos de almacenamiento en bodega, movilización y despacho el monto que deberán pagar será mayor. Los productores serán los principales afectados. “Lamentablemente asambleístas, gobernadores, alcaldes y prefectos brillan por su ausencia”, sostuvo.



Para el administrador de Acorbanec, Richard Salazar, las expectativas son positivas, aunque espera que en esta renegociación se corrijan los errores cometidos.



La nueva tarifa estará vigente hasta 2021. Durante este período Yilport deberá elaborar un modelo de costeo propio y cambiar su modelo operacional, al pasar de exportación de banano en caja (paletizado) a contenedor.



No obstante, este cambio también es rechazado por exportadores, pues aseguran que se debe atender las necesidades de los clientes que, en su mayoría, exigen la carga en cajas.