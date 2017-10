Tame analiza si continuará operando en la ruta a Venezuela

La aerolínea estatal Tame analiza si continuará operando la ruta hacia Venezuela, por motivos de seguridad aeronáutica en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, indicó hoy, jueves 12 de octubre del 2017, el presidente delegado del Directorio de la empresa, Ignacio Vallejo.

“Se han retirado actualmente 14 compañías de ese destino y nosotros seguimos manteniéndolo, porque todavía el peligro no es grave. En el momento en que pase a ser grave no tendremos más remedios que retirarnos”, señaló Vallejo.



Sobre la deuda que mantiene el país caribeño con la aerolínea, Jorge Wated, presidente de las Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), señaló que a la fecha se adeudan USD 6 millones de los USD 20 millones que se acumulaban. “Se ha ido cancelando poco a poco. No es una cuenta fácil de cobrar por el diferencial cambiario”, agregó.



El Gobierno de Venezuela mantiene una deuda con las aerolíneas producto de la venta de boletos en bolívares, que no han sido convertidos a dólares. En la nación suramericana rige un control cambiario, en el que la compraventa de divisas está en manos del Estado.



Plan de negocio



Tame atraviesa un proceso de reconstrucción del negocio. El nombramiento de Ignacio Vallejo, por parte de la EMCO, para presidir el Directorio de Tame, es una de las decisiones que se han tomado en esa línea, indicó Wated hoy en rueda de prensa. Vallejo, quien cuenta con cerca de 40 años de experiencia en aeronáutica, conformará un nuevo equipo para reconducir a la empresa, que ha presentado dificultades operativas y de rentabilidad en los últimos años.



La semana pasada, Christian González salió de la gerencia de la aerolínea. Por ahora, mientras se nombra al nuevo gerente, José Luis Alarcón está a cargo como gerente subrogante.



La compañía acumula un déficit, desde 2012, de alrededor de USD 175 millones, precisó el presidente de la EMCO. Agregó que para este mes esperan tener auditados los balances financieros de 2012 a 2015 y en unos meses el de 2016.

“La situación de Tame es un tema estructural. Hay que tomar medidas duras, reducción de costos y gastos. La empresa está inflada”, añadió Wated.



Anteriormente, el presidente de la EMCO había planteado la posibilidad de un recorte de personal de 400 personas. No obstante, Vallejo aclaró que no se puede precisar un número, porque se deberá analizarse cada área de la empresa.



El presidente del Directorio de Tame aseguró que no se va a suspender ninguna otra ruta nacional y que, por los momentos, tampoco las internacionales. Únicamente se evalúa la operación de la ruta hacia Venezuela.



Tame está operando con ocho aviones, de 14 que conforman la flota. Sin embargo, Wated aclaró que para operar con regularidad solo se requieren 11 unidades.