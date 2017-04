Tame cerró diez rutas desde el 2016: cinco rutas nacionales y cinco internacionales

En los últimos 16 meses, la aerolínea estatal Tame ha suspendido cinco rutas nacionales y cinco internacionales.

Las más recientes fueron las de Guayaquil-Cuenca y Guayaquil-Latacunga, según informó la empresa el lunes 17 de abril del 2017 en un comunicado de prensa. Tame señaló que las decisiones son temporales y obedecen a la menor demanda de pasajeros.



La suspensión de esas rutas generó inconformidad y protestas de empresarios y usuarios. En Cuenca se realizó ayer (20 de abril) un plantón para exigir a Tame respeto a la ciudad y a los cuencanos. Durante la protesta que se cumplió en el aeropuerto Mariscal La Mar, en el norte de la ciudad, se clausuró de forma simbólica las oficinas de la aerolínea estatal.



La medida fue convocada por el sector turístico y contó con la participación de empresarios, estudiantes universitarios y autoridades locales.



La gobernadora de Azuay, María Augusta Muñoz, contó que recibió información de los directivos de Tame en la cual señalaron que la operación se suspenderá solo por 60 días, hasta ordenar y ajustar los horarios de vuelos en todo el país.



Durante la protesta de ayer, el concejal Iván Granda y el presidente de la Asociación Hotelera del Azuay, Juan Pablo Vanegas, pegaron un sello grande en la puerta de acceso a las oficinas de Tame que decía: “debido a la quiebra inminente esta empresa queda clausurada”. Cuatro empleados realizaban sus labores en el interior.



Para Vanegas, lo que está pasando en Cuenca es un retroceso en la conectividad aérea que afectará a los sectores comercial, industrial, académico y turístico de la ciudad.



La aerolínea ya había anticipado que estaba en un proceso amplio de reestructuración. En una información remitida a este Diario el pasado 12 de enero, Tame indicó que entre las estrategias para lograr ese objetivo constaban una política de ahorro, ajustes de presupuesto anual y también la potenciación de rutas a través del rediseño de frecuencias.



En Latacunga, la suspensión de la ruta desde y hasta Guayaquil cayó como un “balde de agua fría”, dijo Iván Delgado, presidente del Consorcio de Cámaras de la Producción de la Sierra Centro y Santo Domingo. La decisión se dio en momentos en que el gremio dialogaba con directivos de Tame para que se amplíe el servicio a otras provincias.



“Es frustrante porque hemos trabajado para que la terminal se convierta en un polo de desarrollo para la región central por la alta producción de brócoli, flores y otros productos”.



El gremio indicó que cuando se posesione el presidente electo Lenín Moreno solicitará que cumpla la oferta de campaña de repotenciar al Aeropuerto Internacional Cotopaxi. Caso contrario, dijo Delgado, la infraestructura quedará como un elefante blanco.



El Gobierno invirtió USD 41 millones en la rehabilitación de esta terminal.



Usuarios de la terminal aérea de Esmeraldas se quejaron este jueves, 20 de abril, de cambios en los horarios de vuelo de la aerolínea estatal. Personeros de la terminal consultados por este Diario señalaron que la modificación en los horarios rige desde febrero de este año en los vuelos entre Quito y Esmeraldas.



Luis Barriga es un quiteño que trabaja en una empresa de servicios petroleros en Esmeraldas y que le obliga a permanecer toda la semana en la ciudad. El trabajador cuenta que podía terminar su jornada los viernes a las 16:00 y tomar el vuelo a Quito a las 17:00, pero ahora no puede hacerlo.



Actualmente los vuelos salen los lunes, miércoles y viernes a las 10:10 en la ruta Quito-Esmeraldas. A las 12:00 se cubre la ruta Esmeraldas-Cali y Cali-Esmeraldas a las 13:45, y finalmente Esmeraldas-Quito, a las 14:10. Los martes, jueves y sábado, sale el vuelo a las 13:00 de Quito y de Esmeraldas 14:10.



Para Barriga, debido al cambio ahora debe quedarse hasta el otro día en Esmeraldas o viajar en auto durante seis horas.

Édgar Cevallos tiene el mismo problema y optó por viajar vía terrestre. De esta manera no pierde medio día en la ciudad esperando tomar el avión el sábado después de las 14:00.



La Cámara de Turismo de Esmeraldas envió una comunicación de la Federación de Cámaras de Turismo del país para que el tema sea analizado. Para su presidente, Carlos Acosta, los nuevos horarios limitan la estancia de los turistas que van los fines de semana a Same y Mompiche.



Este Diario consultó sobre los cambios en rutas y frecuencias a Tame. La empresa dijo que está tramitando el pedido.

En cuanto a las rutas internacionales, en el primer trimestre de este año Tame dejó de volar a ruta Quito-La Habana (Cuba), confirmó Quiport, operador del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.