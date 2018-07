Taiwán prepara visita presidencial a Paraguay y Belice con escalas en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, recibió una invitación oficial para asistir a la toma de posesión del presidente electo del Paraguay Mario Abdo Benítez, confirmó hoy la Oficina Presidencial de la isla, en un comunicado.

Es muy probable que Tsai aproveche este viaje para visitar Belice, otro de los 18 aliados diplomáticos taiwaneses, con escalas en Estados Unidos, a pesar de las repetidas protestas chinas ante acciones de Washington en favor de la isla, dijo hoy al Ziyou Ribao un alto funcionario.



La visita tendrá como objetivo principal asistir a la toma de posesión del presidente electo del Paraguay, agregó el mismo funcionario anónimo.



Aún no existe confirmación oficial del viaje, aunque la diplomacia isleña ya ha comenzado a estudiar el viaje para hacer recomendaciones a la Oficina Presidencial .

Tsai ya ha visitado el Paraguay, la única nación sudamericana que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, desde que asumió el cargo en mayo de 2016.



Como Estados Unidos aprobó la Ley de Viajes de Taiwán, a principios de este año, no se sabe si en esta ocasión, la presidenta isleña recibirá un mejor trato en ese país, pero lo que todos los expertos aseguran es que China lanzará fuertes protestas.



Aunque Taiwán y los Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas, el gobierno de los Estados Unidos permite a los presidentes taiwaneses hacer escalas en ese país durante sus visitas a Latinoamérica.

El Paraguay es aliado clave de Taiwán, él único en Sudamérica y el Mercosur, y uno de los 18 de que dispone la isla, tras perder en el mes de mayo dos aliados frente a China: República Dominicana y Burkina Faso