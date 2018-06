Militares y buzos extranjeros se unen al rescate de niños en cueva de Tailandia

LEA TAMBIÉN

Militares estadounidenses y buzos británicos participaban este jueves 28 de junio de 2018 en la búsqueda de 12 niños y su entrenador de fútbol que llevan cinco días en una cueva inundada en el norte de Tailandia.

Las incesantes lluvias monzónicas en la provincia de Chiang Rai aumentan el nivel del agua en la cueva, obligando a los buzos británicos a interrumpir su avance, anunciaron las autoridades tailandesas.



Soldados estadounidenses llegaron a la zona durante la madrugada para ayudar a los socorristas locales, según Bangkok y la embajada estadounidense. “Son expertos en buceo y rescate en el mar”, precisó una fuente militar tailandesa a la AFP .



Los 12 niños de entre 11 y 16 años entraron el sábado después de su entrenamiento de fútbol en la cueva de Tham Luang, situada a proximidad de la frontera con Birmania y Laos. Pero la lluvia bloqueó la entrada principal de esa red subterránea compleja y de varios kilómetros de largo.



“Estoy triste. Quiero que mi hijo esté sano y salvo. De momento no tenemos información por parte de las autoridades”, dijo a la AFP Thinnakorn, el padre de uno de los niños.



“Los buzos están dispuestos a volver en cuanto el nivel del agua haya bajado a un nivel aceptable”, explicó la marina tailandesa en Facebook.



Los primeros días de búsqueda no han permitido encontrar ningún rastro del grupo en el interior. Las autoridades creen que podrían haber hallado refugio un poco más lejos en esa cueva para protegerse ante la crecida.



En la entrada de la cueva, un cartel avisa a los visitantes de no entrar durante la temporada de lluvias, entre julio y noviembre.