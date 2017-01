Cinco tácticas para conseguir un empleo

Conseguir empleo en momentos en que la oferta laboral es reducida es un gran reto. Sin embargo, existen algunas tácticas que hacen más eficiente la búsqueda de trabajo pese a la coyuntura del país.

Santiago Ávila, socio de la consultora en talento humano Instruere, indica que conseguir empleo debe ser considerado como un “arte y una técnica”, porque requiere de intuición y creatividad para potenciar todo el perfil personal y productivo del candidato.



Para esto hay que eliminar las viejas prácticas de postulación: “el enfoque tradicional es pasivo; se envía una hoja de vida -en físico o digital-, y esperar a que la empresa llame”.

Ahora, existen más de 30 tácticas que ayudan a tener un contacto directo con las empresas que están en busca de nuevo personal, y, con ello, destacar entre otros postulantes.



El punto de partida para conseguir empleo -con o sin experiencia laboral- es conocerse a sí mismo. Por lo que realizar una autoevaluación de las fortalezas, debilidades y sobre todo de lo que le gustaría ejercer es importante, detalla Ávila.



Luego se pueden emplear cinco tácticas fundamentales.



La primera es la creación de una marca personal. Para eso es necesario saber qué mensaje se quiere transmitir y que tiene para ofrecer en la vacante en la que postula. Una vez identificada la forma en que se va a posicionar las destrezas productivas hay que difundirlas en redes sociales. Sobre todo en Linkedin, plataforma orientada a crear relaciones profesionales y comerciales.



Estefanía Arregui, de 27 años, abrió su cuenta en Linkedin hace tres años para promocionar sus conocimientos en marketing. Postuló a algunas vacantes a través de esta red social y cuenta que en tres semanas fue contactada por una agencia de publicidad que operan en Quito.



Otra recomendación es romper las barreras, que pueden ser geográficas o mentales. Por qué limitarse a buscar empleo en la ciudad donde se vive cuando existen más vacantes en otras ciudades o países.



De ahí que también es importante identificar otras potencialidades, es decir, no es necesario solo enfocarse en una sola actividad profesional. “Si además de manejar contabilidad es bueno para editar video o tomar fotografías, aplique a estas nuevas fuentes productivas” dice Ávila.



Belén Borja, de 31 años, es abogada hace cinco años. No obstante, cursó una maestría en dirección de comunicación.



Cuando finalizó sus estudios buscó vacantes en las dos profesiones que ejerce. Y a fines del año pasado la contrataron para manejar la comunicación en una entidad estatal.



Rafael Portilla, country manager de OLX Ecuador -portal de anuncios en línea- recomienda que para resaltar entre otras personas que buscan trabajo se puede usar aplicaciones con georreferenciación.



Es decir, la búsqueda del usuario será más selectiva y efectiva de acuerdo con el lugar donde el candidato resida o esté dispuesto a laborar.



En este portal se evidenció una reducción de las ofertas laborales del 9% de octubre a noviembre del año pasado frente al mismo período del 2015, por la situación económica. Del otro lado, la búsqueda de trabajo se incrementó en un 43%. Sin embargo, pese la mayor demanda, a través de OLX se concretó un 18% más de contrataciones durante el 2016 comparado con el año previo.



Álvaro Jijón, responsable del área de Capacitación de Empleo en ConQuito, indica que otra clave para acceder a una oferta laboral es la capacitación permanente. Esta entidad ofrece talleres continuos de marketing, servicio al cliente, informática.



ConQuito también dicta cursos de acuerdo con la demanda del mercado laboral. Por ejemplo, a inicios de año se abren talleres para capacitar a las personas que se dedican a recuperar la cartera vencida en almacenes. En ConQuito, cerca de 23 000 personas se capacitaron durante el 2016 .



No olvide

​

Ánimo. Durante las entrevistas no demuestre pesimismo o preocupación. Es preferible transmitir confianza, seguridad y serenidad.



Perfil. En su hoja de vida coloque referencias de profesionales con los que haya trabajado. Omita los contactos de amistades.



Redes. Utilice las redes sociales (Linkedin, Facebook, etc.) para posicionar el contenido profesional o su marca entre sus contactos.



Investigación. Antes de postular a una vacante, investigue sobre la actividad de la empresa; áreas de desempeño, clientes.