Sybel Martínez: ‘El Estado todavía tiene una deuda pendiente’

El abuso sexual a menores de edad es una de las problemáticas que el Gobierno abordó en la consulta popular. La propuesta busca que estos delitos nunca prescriban.

¿Cómo mira usted esta iniciativa del Presidente?



La no prescripción definitivamente es algo positivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo importante es que no existan esos abusos. No sacamos nada juzgando si tenemos niños vulnerados. Lo ideal es que no haya casos que juzgar y para eso se debe trabajar en otras áreas.



¿Cuáles por ejemplo?



En el sistema educativo hay mucho que hacer. Los profesores no están capacitados y tampoco tiene herramientas de cómo actuar, no conocen la ley y lo peor es que en los últimos años adoptaron una política basada en la protección de los maestros y del mal llamado prestigio del colegio.



¿A qué se refiere?



El sistema educativo y el Gobierno dejaron pasar muchas cosas. Tuvimos que llegar a niveles extremos para que se busque soluciones. El Estado debe estar consciente que existen niños abusados en todo el país, profesores procesados y familias destruidas. El Ministerio de Educación no intervino cuando debía hacerlo, pese a que hubo alertas desde el 2013.

¿Qué se alertó ese año?



Nosotros propusimos un proyecto de ley para evitar las agresiones a niños, pero no se tomó en cuenta. Tampoco se hizo un seguimiento de los casos. Por ejemplo, en el abuso de 41 niños de Quito, las autoridades no saben qué pasó con ellos ni sus familias. Hay sospechas de que un pequeño se suicidó.



¿Eso quiere decir que el Gobierno no conoce la problemática actual?



No tienen datos estadísticos, ni tampoco estudios actualizados. Tampoco hay un trabajo en equipo. La Fiscalía no sabe los protocolos que existe en las escuelas y las escuelas tampoco lo que existe en la Fiscalía. Lo mismo sucede con las juntas de protección y otras entidades.



¿Cómo cambiar esto?



Se debe reformar el Código de la Niñez, el Código Penal e incluso se debe elevar el abuso de menores como un problema de salud pública.

Biografía



Sybel Martínez es doctora en Jurisprudencia y directora de Rescate Escolar, un grupo de atención a víctimas. Asesora a la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga los abusos.