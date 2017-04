Suspensión temporal de la ruta Cuenca-Guayaquil-Cuenca de Tame se define la siguiente semana

Para la próxima semana se espera que esté lista la resolución de la Dirección General de Aviación Civil (DAC), sobre suspensión de ruta de Tame Cuenca-Guayaquil-Cuenca. Así lo indicó el director general del organismo de control, Luis Carrera, a este Diario, al confirmar que la solicitud se recibió hace 15 días.

“Estimamos que máximo hasta la próxima semana se tenga conocimiento”, dijo Carrera al explicar que la empresa ha cumplido con los procedimientos que establece el reglamento, por lo que se está analizando los informes técnico y legal presentados por Tame, y si se cumple con todo, la autoridad daría paso a la petición.

Entre los factores que influyen en la decisión de operar o no una ruta está, por ejemplo, si hubo o no una maduración de la ruta o según la evaluación de los resultados obtenidos.



En el caso de la ruta Cuenca-Guayaquil-Cuenca de Tame, entre los documentos entregados a la DAC está una declaración juramentada donde la aerolínea se hace responsable en caso de que haya una afectación al usuario.



“Vemos que las decisiones que se han tomado en las últimas semanas han sido muy importantes”, señaló Carrera al calificarlas como una manera de “transparentar” las operaciones de Tame. Si bien no dio porcentajes, el funcionario aseguró que ya se puede identificar una “reducción significativa” de los retrasos y cancelaciones de vuelos de la aerolínea estatal.



Sobre la Resolución 03/2017 de la Dirección, con la que se negó a Tame la extensión de la suspensión temporal de tres rutas que dejaron de volar en 2016, Carrera indicó que lo que se hizo fue notificar a la aerolínea que debe cumplir otra vez con la operación de las rutas, sin embargo como en sus sistemas no hay ninguna venta de pasajes para esas rutas, no habría afectación al usuario en cuanto a la comercialización. Con ello aclaró que la DAC no obliga a los operadores a mantener rutas previamente establecidas y otorgadas por el Consejo de Aviación Civil, sino que se encarga de regular y controlar los itinerarios y cumplimiento.



Por eso, cuando se trata de una suspensión definitiva, las compañías aéreas deben acudir al Consejo, instancia que también se encarga de los pedidos de las aerolíneas que pretenden ingresar al país. El gerente de Tame, Cristian González, señaló este martes en entrevista radial con Andrés Carrión que procederá a ratificar el pedido de la ampliación de la suspensión al Consejo Nacional de Aviación Civil.