Juez suspende audiencia por el proceso de diseño de paradas de buses en contra de Municipio de Quito 

La audiencia para resolver la acción de protección interpuesta por la empresa JCDecaux Ecuador en contra del Municipio de Quito, fue suspendida. Esa fue la decisión que tomó el juez Edwin Cevallos de la Unidad Judicial Civil, ubicada en Quitumbe (sur), la mañana de este lunes, 14 de mayo del 2018.

El objetivo de la Acción de Protección, según los directivos de JCDecaux, es dejar sin efecto la resolución mediante la cual se concesionó el diseño, construcción, instalación, mantenimiento y conservación de 414 paradas de buses a cambio de explotación publicitaria.



Desde las 11:00 de hoy se instaló la audiencia en la sala 105 del Complejo Judicial Sur (Quitumbe). Para los abogados de JCDecaux, la acción de protección se presentó ya que consideran que el proceso de calificación de la propuesta hecha por sus representados no fue hecho con el mismo tratamiento respecto a la oferta hecha por la empresa Sarmiento, que fue adjudicada con la concesión.



Eso, según los abogados de JCDecaux, viola derechos constitucionales de seguridad jurídica y tratamiento igualitario.



Por su parte, el Municipio, mediante su procurador Metropolitano, Gianni Frixone y el secretario de Territorio Hábitat y Vivienda, Jacobo Herdoiza, defendieron lo actuado y solicitaron que se deseche la acción por ser un hecho que debe resolverse de manera administrativa y no ante un juez constitucional.



En la presentación, Herdoiza explicó el proceso y las matrices con las cuales se calificaron ambas propuestas. También expuso las razones por las cuales el Municipio escogió a Sarmiento.



Entre los reparos que presentó JCDecaux estuvieron el que Sarmiento proponía cableado eléctrico aéreo mientras que los términos de referencia establecían que debe haber un soterramiento.



También plantearon que el material con el que la empresa adjudicada construiría las paradas no es el establecido en el concurso; además que incumplía con el tamaño destinado para la colocación de la publicidad.



Después de casi dos horas y media, el juez suspendió la audiencia debido a la cantidad de información que ambas partes presentaron como prueba.



Según el juez Cevallos, él deberá revisar a profundidad lo expuesto para hacerse de un criterio que le permita determinar si hubo o no violación de derechos constitucionales.