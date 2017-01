Suspenden proyecto de torre Trump en la capital argentina

La capital argentina no tendrá por ahora una torre Trump, informó este martes 3 de enero del 2017 el inversor inmobiliario YY Development Group, socios en Sudamérica de la franquicia Trump, al dar por suspendido el proyecto.

“Hay decisiones estratégicas que tiene que tomar la familia para ver si pueden crecer o no fuera de los Estados Unidos. Respetamos ese proceso natural que tendrán que tener en un año vertiginoso, los primeros meses, y a partir de ahí la marca Trump, tendremos claro para dónde irá. Ojalá sea la Argentina, como desarrollador, nos entusiasmaría, pero hoy por hoy, no hay nada concreto”, dijo el director general de YY Development Group Juan José Cugliandolo al diario La Nación.



YY Development Group construye una de sus lujosas torres en el balneario de Punta del Este en Uruguay y planeaba un edificio de oficinas de 35 pisos en el centro de Buenos Aires, según fuentes de la empresa citadas por la prensa local.



El emprendimiento fue objeto de una controversia en noviembre pasado cuando corrió el rumor de que había sido mencionado en la conversación telefónica que sostuvieron el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump y el mandatario argentino, Mauricio Macri, lo que mereció una desmentida del Ejecutivo en Buenos Aires.



Macri había llamado a Trump para felicitarlo por sus triunfo electoral en una charla en la que “ambos recordaron su histórica relación personal”, según un comunicado de Presidencia argentina.



Macri y Trump compartieron partidos de golf y amistad en los años 1980 cuando el argentino estuvo en Nueva York encomendado por su padre, líder de un imperio de negocios, para un emprendimiento inmobiliario que finalmente no se realizó.