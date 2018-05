Suspenden diálogo ante falta de consenso y gobierno reprime protestas en Nicaragua

LEA TAMBIÉN

El diálogo entre el gobierno y opositores en Nicaragua quedó suspendido este miércoles (23 de mayo del 2018) ante la falta de consenso en la agenda de trabajo, mientras se producían enfrentamientos en rutas bloqueadas por manifestantes en el interior del país.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) suspendió las conversaciones con las que se buscaba poner fin a la crisis política después que el gobierno y opositores no lograron acuerdos para avanzar en la discusión de una agenda, donde se pedía adelantar las elecciones para buscar una salida a la crisis política y social



Desde que comenzaron las manifestaciones contra el gobierno el 18 de abril pasado se registran 76 muertos, 868 heridos y 438 detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el lunes culminó una misión en Nicaragua.



“Dado que hoy no hay consenso entre las partes, en la CEN lamentamos vernos obligados a suspender la mesa plenaria del dialogo nacional”, informó la jerarquía eclesiástica en un comunicado tras ocho horas de infructuosa reunión en Managua.

Estudiantes levantan una barricada en los alrededores de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) el 23 de mayo de 2018, durante protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en Managua (Nicaragua). Foto: EFE