Suspenden apertura del muro en frontera Tijuana-San Diego para reunificación

La puerta del muro fronterizo entre Tijuana (México) y San Diego (California) que por cuatro años se ha abierto para permitir la momentánea reunificación de familias se mantendrá cerrada de manera indefinida, informó el viernes 5 de enero del 2017 el director del grupo Ángeles de la Frontera.

Enrique Morones, fundador de la asociación que organiza estos encuentros, indicó que se reunió este jueves con Rodney Scott, nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego, quien le anunció la suspensión del evento que se realizó por primera vez en 2013.



"Es muy triste porque sé que mucha gente estaba de acuerdo con el evento, no sólo las familias que participan, sino que daba mucha esperanza a otras familias", comentó.

La decisión llega semanas después de que se diera a conocer el pasado criminal de un hombre que aprovechó la más reciente apertura de la puerta ubicada en el Parque de la Amistad para casarse con su novia que se encontraba del lado mexicano.



La Patrulla Fronteriza señaló en aquella ocasión que no tenía conocimiento que se iba a llevar a cabo una boda en el muro fronterizo.



Posteriormente se realizó una investigación que arrojó que Brian Houston había sido detenido en posesión de casi 30 kilos de droga. El estadounidense ya se ha declarado culpable y espera sentencia en febrero.



El pasado 18 de noviembre el hombre evadió las preguntas de la prensa acerca de la razón que le impedía cruzar a México para casarse con su novia, cuando dada su ciudadanía estadounidense podría regresar sin problemas.

Después se supo que se debió a que no podía abandonar el país como parte de sus condiciones para salir bajo fianza.



Morones aseguró que desconocían los problemas legales de Houston y que la organización que lidera no investiga los antecedentes de quienes solicitan participar en el evento con el entendimiento de que la Patrulla Fronteriza lo hará.



Sin embargo, el activista cree que la decisión de suspender el evento responde a otros factores.



"Fue un error, creo que fue un error honesto y es muy triste, pero no fue ese error lo que causó que no se abra la puerta este año, lo que lo causó es que hay un nuevo jefe de Patrulla Fronteriza que nunca ha estado en favor de abrir la puerta", consideró.

Efe solicitó un comentario por parte del sector de San Diego de la Patrulla Fronteriza pero no hubo respuesta inmediata.



Anteriormente, dicho evento que se realizó en seis ocasiones era utilizado como celebración por el Día del Niño -tanto en México en abril como el día internacional en noviembre- para que familias separadas por leyes migratorias tuvieran oportunidad de abrazarse, aunque fuera por unos minutos.



Los otros eventos comunitarios que se realizan en el Parque de la Amistad y que no requieren la apertura de la puerta continuarán de manera habitual.



Antes de la decisión adoptada esta semana, meses atrás se había autorizado la apertura de la puerta para marzo próximo.