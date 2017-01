Supremo venezolano declara la nulidad de actos del Parlamento por desacato

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró hoy (11 de enero de 2017) la nulidad de todos los actos de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dominada por la oposición, por desacatar "varias sentencias" de las salas Constitucional y Electoral.

En un comunicado, el TSJ explica que por estar la AN en desacato desde septiembre pasado y mantenerse así el pasado 5 de enero, cuando inició el período legislativo de 2017 y se juramentó a una nueva directiva, las actuaciones parlamentarias desde entonces "también son nulas".



"En vista de la imposibilidad para realizar actos válidos, se configura la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional", señala el Supremo y, en razón de ello, indica que el presidente, Nicolás Maduro, debe entregar su memoria y cuenta anual ante el TSJ y no ante el Parlamento, como establece la Constitución.



El Supremo declaró la nulidad de la sesión legislativa del 9 de enero, cuando la mayoría opositora declaró el abandono del cargo de Maduro y pidió elecciones presidenciales anticipadas en el país caribeño.



"El TSJ ordena a los diputados que se encuentran en omisión parlamentaria inconstitucional (...) que desistan inmediatamente de tales actuaciones y ejerzan sus atribuciones conforme a la Carta Magna y al resto del orden jurídico, no obstante la responsabilidad que puedan generar las mismas", señala el comunicado.



Por último, el Supremo ordena a los diputados que conformaron la Junta Directiva de la AN durante el año 2016, "que antes de instalar el segundo periodo de sesiones y elegir válidamente a la Junta Directiva para el año 2017, deben hacer cesar el desacato al Poder Judicial, para que la nueva junta sea legítima y los actos de la Asamblea Nacional sean válidos".

El Supremo declaró en desacato a la Cámara luego de que esta rechazase una sentencia que le ordenaba la desincorporación de tres diputados opositores por supuestas irregularidades en su elección.