Supremo venezolano decidirá este 9 de agosto de 2017 si encarcela a un quinto alcalde opositor

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela citó para mañana al alcalde opositor David Smolanzky a una audiencia que podría condenarlo a 15 meses de prisión como ha ocurrido con otros cuatro gobernantes en las últimas dos semanas.

La Sala Constitucional del TSJ fijó esa audiencia contra el alcalde del municipio caraqueño de El Hatillo que ya había sido denunciado por un grupo de ciudadanos que le pedía evitar bloqueos en las vías instalados por manifestantes dentro de la ola de protestas que sacude a la nación.



El procedimiento en marcha contra Smolanzky, de la formación Voluntad Popular (VP), se ha aplicado ya contra varios alcaldes opositores, para algunos de los cuales se han dictado órdenes de apresamiento, inhabilitación y penas de prisión por no acudir a la audiencia con unos jueces a quienes no reconocen.



El Supremo ordenó en junio a 13 alcaldes y al gobernador del estado Miranda (centro norte), el también opositor Henrique Capriles, realizar todas las acciones necesarias para evitar el bloqueo de las vías y les advirtió que su incumplimiento podría derivar en penas de prisión.



En las últimas dos semanas el TSJ ha citado a seis alcaldes, incluyendo a Smolanzky, y solo uno, el gobernante del municipio Palavecino en el estado Lara (centro), José Antonio Barrera, no fue condenado a prisión.



Tras conocerse la última citación, el propio Smolanzky reaccionó a través de su cuenta en la red social Twitter con el comentario "salió mi número".

"Van 5 alcaldes destituidos, inhabilitados y/o presos en 2 semanas. 11 en total en 3 años. Evidente que no respetan resultados electorales (...) No hay precedente de lo que hoy sucede con los alcaldes", agregó en la misma red social.



Esta misma jornada, más temprano, se conoció que el Supremo declaró la inhabilitación política y condenó a 15 meses de cárcel al alcalde opositor Ramón Muchacho, que dirige el municipio caraqueño de Chacao por permitir el desarrollo de protestas antigubernamentales en ese sector.



Muchacho, que no ha sido apresado aún, difundió un escrito a través de las redes sociales en el que señala que "todo el peso de la injusticia revolucionaria" ha caído sobre él y sobre Chacao.

"Se nos condena por hacer nuestro trabajo, por garantizar el legítimo derecho a la protesta pacífica, y el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los venezolanos. Se nos condena por luchar por un Cambio en Venezuela", dijo Muchacho en un escrito.