Suprema Corte de México rechaza recursos de 'El Chapo' contra su extradición a EE.UU.

La Suprema Corte de Justicia de México rechazó los dos recursos que interpuso la defensa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, líder del poderoso cartel de Sinaloa, contra su extradición a Estados Unidos, informó este jueves 19 de enero del 2017 la máxima institución de justicia mexicana.

“Está confirmado que los magistrados decidieron no atraer el (recurso de) amparo, por lo que se regresa al Tribunal Colegiado y esa instancia tendrá que resolver”, dijo a la AFP una fuente de la Suprema Corte de Justicia, que no emitió comunicado oficial sobre la decisión.



De su lado, una fuente judicial comentó que el Tribunal Colegiado “no tiene un plazo establecido” para fijar una resolución.



Consultado por AFP, Andrés Granados, uno de los abogados de Guzmán, dijo que estudiará las razones por las que la Suprema Corte se negó a atender los recursos de su cliente y no descartó llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



“Es parte de la estrategia”, aseguró.



La cancillería mexicana avaló en mayo del año pasado la extradición de Guzmán, quien antes de su recaptura era considerado el narcotraficante más buscado del mundo.



El capo es requerido en Estados Unidos por dos cortes -una en Texas (donde la pena de muerte está vigente) y otra en California- por los delitos de homicidio y narcotráfico.



En su apelación, la defensa sostiene que en el caso de Texas la petición de extradición no fue acompañada de los documentos debidos, mientras que la de California fue presentada por una funcionaria que no estaba facultada para ello.



Guzmán se fugó por primera vez en 2001 de una prisión mexicana y fue recapturado en 2014, pero al año siguiente se escapó de un penal de máxima seguridad a través de un kilométrico túnel, atestando un duro golpe al gobierno de Enrique Peña Nieto.



Tras su recaptura en enero pasado, fue encarcelado en un penal de la fronteriza Ciudad Juárez (norte) y su defensa ha interpuesto una plétora de recursos para evitar que sea llevado ante la justicia estadounidense.