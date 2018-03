Superintendente de Bancos indica que el IESS siempre tuvo libertad de hacer públicos los estudios actuariales

El superintendente de Bancos, Cristian Cruz, aseguró que el levantamiento de “reserva” a los estudios actuariales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por parte del Consejo Directivo de la entidad, no interfiere con la resolución del organismo de control que declaró el sigilo a las auditorías y estudios sobre el sistema de seguridad social.

“Toda la información que llega aquí, tanto del IESS como de todas las entidades que nosotros controlamos, tienen reserva. Pero eso no quiere decir que las diferentes entidades no pueden entregar esa información. El IESS puede entregar la información que considere necesaria”, añadió.



La tarde de este jueves 15 de marzo del 2018, el Consejo Directivo del Seguro Social decidió revocar la declaratoria de reserva a los informes actuariales, en el marco de la sesión 792 del Directorio.



“Con base en los principios de transparencia, desde esta tarde, la documentación estará a disposición de los diferentes actores vinculados a la seguridad social y la ciudadanía en general”, detalla el IESS en un comunicado.



Los informes actuariales son proyecciones matemáticas que permiten saber si los ingresos que tiene el IESS van a alcanzar para cancelar las obligaciones futuras de la entidad.



La declaratoria de “reserva” estaba determinada en las

resoluciones del Consejo Directivo de la entidad previstas en las actas No. C.D 756 del 23 de noviembre de 2016 y No. C.D 782 del 8 de enero de 2018.



Además, lo estipula la Superintendencia de Bancos en la resolución No SB-2015-742, publicada en el Registro el 4 de enero del 2016, que declaraba sigilo por 15 años a las auditorias y exámenes actuariales que se realicen al sistema de seguridad social.

La resolución incluso determina que quien divulgue información sometida a sigilo será sancionado con una multa de 25 salarios básicos unificados, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, de acuerdo con el artículo 272 del Código Monetario.



Pero el superintendente reiteró que esto medida es solo aplicable para “funcionarios de la superintendencia”, puesto que, según él, las entidades controladas tenían libertad de divulgar sus propios estudios.



“Nosotros nunca prohibimos al IESS que lo haga (divulgar los estudios). La decisión sigue siendo de cada controlado. Yo saludo y veo con buenos ojos que el Consejo Directivo lo haya puesto en consideración. Ahí hay un delegado del presidente, de los trabajadores y de los empresarios. Ellos siempre tuvieron el acceso a la información. Nunca fue cierto de que la información aquí ha estado guardada o que no se ha querido entregar”, sostuvo Cruz.



A pesar de que en otra entrevista realizada con este Diario el 23 de enero, el funcionario argumentó que toda la información referida a análisis técnicos de todas las entidades que controla el organismo tiene “carácter reservado”, a excepción de la información financiera que sí es pública.



En relación con la desaprobación de empleadores y trabajadores sobre la medida, justificó que cada gremio tiene sus representantes en el Consejo Directivo del IESS y que estos “tendrán mecanismos de comunicación para conocer las decisiones que se toman en el Consejo Directivo”.

A pesar de que el superintendente aseguró ayer a EL COMERCIO que siempre hubo total libertad para hacer públicos los estudios, el Consejo Directivo del IESS ya había solicitado al organismo de control la derogación del numeral 33 de la resolución 742 de la Superintendencia de Bancos, que declaraba la reserva de los estudios, en un oficio enviado el pasado 7 de febrero.



El Directorio hizo el pedido, según señala el oficio, en respuesta a la solicitud de afiliados, jubilados y de muchos profesionales y técnicos en la materia. Además, tras haber hecho un análisis exhaustivo de las normas constitucionales y de las disposiciones de la Ley de Seguridad Social, con el “ánimo de precautelar los intereses de afiliados y jubilados, así como de transparentar la gestión y sostenibilidad del IESS”.



El superintendente negó el levantamiento de la medida, en un oficio enviado hoy 15 de marzo al Consejo Directivo del IESS. Basa su decisión en diferentes artículos constitucionales, de la Ley de Seguridad Social, del Código Orgánico Monetario y Financiero y de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que hablan de la supervisión y control a la que están sujetas las entidades públicas, sobre la potestad de declarar reserva a la información por parte de entidades competentes, entre otras atribuciones.

Sin embargo, aclara en ese oficio que “la declaratoria de reservados por parte de la entidad de control, conforme lo previsto en el cuarto inciso del artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se refiere exclusivamente a la información remitida como organismo de control y no implica que la entidad generadora de dicha información no pueda difundir la misma si esta es su decisión”.



Con el levantamiento de la declaración de reserva, el Consejo Directivo del IESS también resolvió la conformación de un equipo técnico integrado por expertos actuariales, delegados de las mejores universidades y organismos de alto nivel del país, a fin de que acompañen en la actualización de los estudios actuariales de los seguros especializados, con corte a diciembre de 2016.