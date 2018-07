Superintendenta de Compañías al Cpccs: ‘Ustedes no van a evaluarme, van a condenarme’

LEA TAMBIÉN

Suad Manssur, superintendenta de Compañías, presentó sus alegatos ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tránsitorio (Cpccs) la mañana de este lunes 23 de julio del 2018. Lo hizo en Guayaquil, ciudad en la que sesionó el ente.

En una intervención de 36 minutos, hizo referencia sobre diez de las 13 denuncias que, dijo, se presentaron en su contra y fueron incluidos en el informe del Cpccs tras la evaluación a su gestión.



El discurso empezó con duras críticas al organismo de control porque, afirmó, se cometió un “despropósito” en su evaluación. “Ustedes no van a evaluarme ni valorarme, van a condenarme. Lo hicieron desde el momento que redujeron la evaluación a la presentación de denuncias”, les dijo a los siete vocales encabezados por Julio César Trujillo.

Ella criticó que de las denuncias que se presentaron ella no conoció de qué se acusaba su gestión. Sin embargo, dijo que ese es un porcentaje menor a los más de 800 casos que resolvió en última instancia. “Es un porcentaje menor. ¿No les parece mínimamente justa que una acusada, yo lo soy puesto que como he demostrado, ustedes entienden evaluar como sinónimo de acusar, sepa el contenido de las preguntas?”.



Manssur comentó que la valoración ha sido subjetiva porque revela que no ha sido técnica ni objetiva. “Le resta toda validez jurídica y de consignas políticas dirigidas a condenar”.



Ya en los casos que se le denuncian, dijo que erróneamente se ha dicho que no existen documentos de respaldo respecto a la experiencia laboral de 10 años en el ejercicio para ocupar ese cargo. Calificó aquello como “de ripley” y falso porque supuestamente la documentación ha sido presentada y se puede verificar en la historia laboral del IESS.

También desestimó que haya condonado supuestas deudas a sus hermanos. Y desestimó que su nombramiento haya sido ilegítimo. Sobre los puntos 2, 3, 4 desvirtuó presuntos incumplimientos a la Ley de Compañías por falta de publicación física de la gaceta societaria y por realizar notificaciones a través de la página web.



Según el informe, la última gaceta fue publicada el 9 de marzo del 2009 y que ello da pie a una desinformación, leyó Manssur. Refirió que la web recibió el año pasado 3,2 millones de visitas, una cifra superior a los 2 000 ejemplares que circulan en un tiraje de gaceta.



La superintendenta negó que no se haya liquidado y disuelto Televisión del Pacífico Teledos, cuyo nombre comerciales Gamatv en el 2015. Según ella, la conclusión evade elementos de juicio que la Superintendencia consideró para tomar decisiones.



Así, dijo que Gamatv presentó su balance en 2015 incluyendo una cuenta de aportes para futuras capitalizaciones por USD 3,1 millones, lo que estaba permitido según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.



Y que se recomendó a la compañía formalizar esos capitales, lo que se concretó en diciembre del 2016 y lo elevó a USD 4,8 millones. Pero que la disolución llegó dos años después, en febrero del 2018, tras registrarse pérdidas por USD 6 millones.



Antes de culminar su intervención, Manssur les dijo a los consejeros que siete años de su gestión han sido reducidos a pocas acusaciones sin fundamentos. En la jornada los consejeros no realizaron preguntas a la funcionaria.



Ahora el Cpccs tomará en cuenta la información y defensa presentada, se aplicarán los cinco parámetros de evaluación: legitimidad del cargo, cumplimiento de funciones, debida gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana.



Concluida esta fase, el Pleno resolverá dentro del término de cinco días su decisión. Luego de ser notificado con la referida Resolución, el Superintendente tendrá tres días para presentar el recurso de revisión, de considerarlo pertinente.