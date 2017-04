Correa aprueba sanción a 7 medios; Moreno pide que se deje insubsistente

El presidente electo, Lenín Moreno, se refirió este 21 de abril del 2017 a la sanción que aplicó la Supercom a siete medios de comunicación privada, por omitir la publicación de Página 12 titulada: Lasso, el magnate de las offshore.

“He pedido que se deje insubsistente eso”, dijo Moreno en la sede principal de Alianza País, en el norte de Quito. Ahí se desarrolla el XV Encuentro de la dirección nacional del movimiento gobiernista.



Moreno aseguró que se reunirá con los periodistas y representantes de los medios de comunicación para conocer su posición sobre la Ley de Comunicación. Y que tras esa conversación tomará la decisión de cambiarla.



Pero minutos antes, el actual presidente Rafael Correa también se refirió al tema. Él, en cambio, se congratuló por la sanción. “No me vengan con cuento, eso se llama censura previa. Qué bueno que tengamos la Ley de Comunicación que defienda el derecho del ciudadano a estar bien informados”, manifestó el Mandatario.

Los medios que fueron sancionados son Ecuavisa, EL COMERCIO, La Hora, Expreso, El Universo, Televicentro y Teleamazonas. Deben pagar una multa de USD 3 750 cada uno. En las audiencias previas, este Diario argumentó que no podía replicar la nota de Página 12 porque no era contrastada y violaba el Código de la Democracia, que prohíbe publicar contenido que favorezca o perjudique a un candidato.



Correa comentó esta tarde que los medios de comunicación publicaron información del diario panameño La Estrella de Panamá en la que se trató de involucrar en actos de corrupción al vicepresidente Jorge Glas. Y que para un caso se haya publicado sin contrastar fuentes y para el otro no se haya sacado a la luz, pese a que tenía firma de responsabilidad de la periodista y constaba dentro de los registros de Página 12.



El Primer Mandatario también manifestó su satisfacción por tener una Ley de Comunicación que sirva para tratar estos casos. “Creen que como los medios de comunicación en su mayoría son negocios privados pueden hacer lo que les da la gana y decir lo que publica o no se publica, eso se llama manipulación y censura”.