Supercom desechó la denuncia contra El Telégrafo por supuesto linchamiento mediático

La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) desechó la denuncia interpuesta en contra del diario público El Telégrafo.

En la decisión, hecha pública el pasado viernes 12 de mayo de 2017, se estableció que el rotativo sí cumplió las normas deontológicas, y no realizó un linchamiento mediático con sus notas difundidas sobre Guillermo Lasso, excandidato presidencial por la alianza Creo-SUMA.



Según la información publicada en la página web de la Superintendencia, se determinó que los denunciantes carecían de “legitimación activa”; es decir, que no eran los titulares de los derechos de Lasso.



Esta decisión se tomó con base en la postura de la abogada que patrocinó la denuncia. Ella señaló durante la audiencia de sustanciación que “…no conozco a la persona (Lasso) y no vengo aquí como representante, no tengo ningún poder que a mí me faculte estar aquí en representación de Guillermo Lasso”.



La Supercom recordó que “la persona que sienta que ha sido desprestigiado, afectando a su honor y buen nombre, es quien debe hacer valer su derecho, por lo que mal se podría llegar a creer que un tercero puede ejercitar un derecho que es personalísimo”.



El reclamo fue planteado por Pamela Guerrero Ronquillo, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (FEUE), y los abogados fueron José Israel Moreno Ladines y Marcela Soledad Estrella Bucheli.



El 31 de marzo, la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador planteó la denuncia en contra del Diario. Luego se convocó al medio a la audiencia de sustanciación, que se realizó el 3 de mayo de 2017.



Ahí la defensa sostuvo que no hubo afectación directa a la honra, prestigio y credibilidad de los denunciantes, con las publicaciones emitidas. Añadió que el medio cumplió con los presupuestos constitucionales y legales al difundir notas sobre el feriado bancario, un hecho conocido por toda la sociedad, por lo cual no lo consideró un linchamiento mediático y pidió el archivo de la denuncia.



Por su parte, la abogada de los denunciantes, Estrella Bucheli, aseveró que El Telégrafo sí incumplió dichas normas y ocasionó un supuesto desprestigio a la honra del candidato opositor.



Agregó que al haber ocho publicaciones reiteradas se habría cumplido con los requisitos para un linchamiento mediático. Como prueba presentó los artículos de periódico y un CD que circuló con el rotativo sobre el feriado bancario. Este tema fue usado en campaña por los candidatos de Alianza País para relacionarlo con el candidato de Creo-SUMA.



Esta desestimación se da luego de que en dos procesos anteriores la Supercom sancionó a medios de comunicación privados por supuestas faltas cometidas durante el transcurso de la campaña electoral y por la emisión de encuestas a boca de urna.



El 3 de mayo, las estaciones de televisión Ecuavisa, Teleamazonas y Canal Uno y diario Expreso recibieron una amonestación de la Supercom por difundir resultados del ‘exit poll’ de la empresa encuestadora Cedatos, tras las elecciones presidenciales del 2 de abril del 2017.



El 21 de abril, el titular de Supercom, Carlos Ochoa, sancionó a siete medios privados por no publicar el reportaje del medio argentino Página 12, sobre las cuentas en paraísos fiscales de Lasso. Según la autoridad, al no publicarlas ellos incurrieron en la censura previa, por lo cual se ordenó el pago de una multa de 10 salarios básicos.