SUMA exige renuncia del vicepresidente Jorge Glas, actualmente con prisión preventiva

La bancada legislativa SUMA manifestó su preocupación por la situación política que enfrenta el país, con respecto al vicepresidente Jorge Glas, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva.

Héctor Yépez, vocero e integrante de la Mesa de Participación, calificó como una burla el hecho de que se tenga que seguir cubriendo el salario de Glas, mientras está detenido. Y que él, a través de su defensa, haya argumentado que solicitó un adelanto de sus vacaciones.



“Esto daña la imagen internacional y, consecuentemente, también ahuyenta las inversiones. Este escenario es insostenible y los ecuatorianos no podemos esperar más”.



Por eso, agregó el legislador, exigimos la renuncia inmediata de Jorge Glas a la Vicepresidencia. Así, el Gobierno podría dedicarse a “recomponer la democracia de la mano de la consulta popular y levantar la economía nacional, para generar empleo”.



El bloque de SUMA recordó que el Vicepresidente tiene el derecho de defenderse, pero que un problema personal no puede convertirse en un problema para la institucionalidad del país.



El pedido, aclaró el movimiento político, es independiente del proceso de juicio político que impulsa junto a otras bancadas en contra de Glas. Aunque no se aclaró cuándo se concretaría ese proceso de control político.