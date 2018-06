El monto de los sueldos de comunicadores y periodistas se discutió en la Asamblea Nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La remuneración en el sector de la comunicación tomó relevancia luego de un pronunciamiento de Roberto Manciati, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, núcleo de Pichincha. El dirigente advirtió la necesidad de revisar los ingresos que actualmente son de USD 930.

“El problema se les viene a los señores, señoritas o jóvenes periodistas el día de mañana que tienen su título profesional y no encuentran empleo. Porque un medio de comunicación local y regional no contrata un periodista con título por ese salario. Tal vez los grandes grupos mediáticos puedan contratar periodistas con esos salarios”, dijo el martes, 25 de junio del 2018, el dirigente en la Comisión de Derechos Colectivos.



Esta mesa legislativa tramita los cambios a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) planteados por el Ejecutivo. La mañana de este jueves, el presidente de la Comisión, Jorge Corozo, apoyó la propuesta de eliminar la tabla de ingresos en la que constan los salarios mínimos para el sector. Según Corozo, el empleado y el empleador podrían llegar a un acuerdo sobre los ingresos antes de realizar la contratación.



“Contratarlo por el sueldo que ustedes consideren que debería ser lo justo de acuerdo a un medio de comunicación público, privado y comunitario. No podría haber una tabla exclusivamente para medios de comunicación y otra tabla para aquellos ejercen otras funciones”, sostuvo.



Él se refirió a los derechos laborales de otros trabajadores de la comunicación como camarógrafos y fotógrafos. “También tendríamos que preocuparnos por este grupo tan importante que también hace comunicación, que no tienen un sueldo y apenas reciben una remuneración por el material que entregan en un medio”.

Sin embargo, Corozo precisó que no le compete a la Comisión establecer los montos. La tabla de ingresos sectoriales varía según los acuerdos que expide el Ministerio de Trabajo. Esto luego de las reuniones que mantienen las comisiones sectoriales del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.



Para el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Luis Fernando Torres, existen algunos medios en parroquias o comunidades que no pueden pagar “ni siquiera” un salario básico unificado a los periodistas. “En esas circunstancias habría que dar la posibilidad de que haya una elasticidad. El que puede pagar que pague, el que no puede que encuentre la fórmula para mantener operando a la empresa, al medio y garantizando plazas de trabajo”, comentó.



Marcela Holguín, de la Revolución Ciudadana, criticó que se quiera revisar la tabla para reducir ingresos de los periodistas. A su criterio, no se puede atentar contra un derecho laboral ganado por parte del sector de la comunicación. “El hecho de que exista una mayor profesionalización en los medios de comunicación también garantiza calidad. Nosotros lo que debemos propender es defender el derecho de los trabajadores y de la ciudadanía a tener información de calidad que lo logramos con profesionalización de periodistas”.