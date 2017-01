Dora G., suegra de Carlos Pareja Yannuzzelli, fue llamada a juicio por el delito de lavado de activos

El juez de garantías penales de Guayaquil, Ricardo Barrera, llamó a juicio a Dora G., por el delito de lavado de activos, ella es suegra de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, exgerente de Petroecuador y prófugo de la justicia.

La audiencia se realizó desde las 16:30 de este lunes 9 de enero del 2017, en la Unidad Judicial Penal Albán Borja, en el norte de Guayaquil, sin la presencia de la procesada. A la diligencia no acudió Dora G., lo hizo solo su abogado. Ella tiene 83 años y por este motivo se encuentra con arresto domiciliario.



Durante la audiencia, Víctor Hugo Calderón, fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, presentó un dictamen acusatorio contra la señora. Los elementos de convicción para acusarla fueron un informe de la Unidad de Análisis Financiero, certificados del Registro Mercantil y de la Propiedad de Guayaquil y las versiones de policías y de la procesada.



Según Calderón, la conducta de Dora G., se adecuó a lo dispuesto en el artículo 317 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se refiere al delito de lavado de activos.



Dora G., fue detenida el pasado 3 de noviembre del 2016, en un operativo realizado en su casa, en el centro de Guayaquil. Ese día los agentes descubrieron USD 51 290 en efectivo y 650 euros. También encontraron tarjetas y estados de cuenta bancarios, contratos de Petroecuador, el pasaporte italiano de Pareja Yannuzzelli, entre otros.

Allanamiento en casa de Dora G. Dinero efectivo también fue se allanó en la casa de la suegra de Carlos Pareja. USD 51 740 en efectivo, en billetes de diferentes denominaciones que estaban embalados en funda plástica y cinta adhesiva. Foto: Cortesía Policía Nacional Una evidencia del allanamiento fueron dos tarjetas de débito, una de la tarjeta del Banco de Guayaquil y otra del Bank of America de Carlos Pareja. Además, varias libertas de cuentas de ahorro y corrientes. Foto: Cortesía Policía Nacional Recopilación de evidencias halladas en la casa de la suegra de Carlos Pareja. Entre esas: tres matrículas de autos, libretas de ahorros, pasaporte, tarjetas de crédito y débito. Foto: Cortesía Policía Nacional En el allanamiento también se halló una maleta con documentos de Petroecuador. En la foto, Agentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional realizan el allanamiento de la casa de la suegra de Carlos Pareja. Foto: Cortesía Policía Nacional Entre las evidencias de allanamiento a la casa de la suegra de Carlos Pareja se encuentra uno de la República de Italia de Pareja. Foto: Cortesía Policía Nacional Captura del pasaporte de la República de Italia de Carlos Pareja. Foto: Cortesía Policía Nacional ver en pantalla completa



Ella fue vinculada con el caso de corrupción de Petroecuador, pues fungía como representante legal de Geapronsa, una empresa de los hijos de Pareja que está registrada a su nombre, un terreno y casa en Samborondón, que no constó en las declaraciones patrimoniales del exfuncionario de Petroecuador.



Alrededor de las 18:30, el juez solicitó un receso por más de una hora y media luego de lo cual a las 20:15 dio a conocer el auto llamamiento a juicio de Dora G. Además ratificó las medidas cautelares dictadas contra la procesada como el arresto domiciliario y la prohibición de salida de país. Y ordenó la prohibición de enajenar bienes.



El abogado Calixto Vallejo, defensor de Dora G., se mostró inconforme ante la resolución, pues dijo que su defendida niega que el dinero decomisado en el operativo haya estado en su poder. "Ese dinero fue plantado y sembrado en el domicilio porque ella no tenía conocimiento de su existencia".



Según Vallejo, la Fiscalía no ha comprobado que el dinero decomisado durante el operativo haya sido puesto por alguien más en domicilio de Dora G. o que ella lo utilizó para el cometer el ilícito investigado. "Mi defendida sí recibió un dinero de su hija, pero no esa gran suma y menos en fundas negras".

El abogado dijo que va a presentar pruebas de descargo a favor de su clienta durante la etapa de juicio.