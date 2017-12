Familiares de la tripulación de submarino pasan Navidad en base naval Mar del Plata

Familiares de varios de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA "San Juan", desaparecido desde el 15 de noviembre, pasarán la Navidad en la Base Naval Mar del Plata, donde funciona el Comando de la Fuerza de Submarinos.

Varias de las familias que provienen de otras partes del país no regresaron aún a sus hogares, a la espera de resultados en la búsqueda del submarino desaparecido en las aguas del Atlántico Sur frente, a unos 400 kilómetros al este de las costas patagónicas argentinas.



Los familiares celebrarán en Nochebuena una misa en la base de Mar del Plata, unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, en la que anticiparon que pedirán "que se conozca la verdad de lo sucedido con el submarino desaparecido y su tripulación".



"Queremos que se continúe con la búsqueda y que no se pare con el rescate. Ese será el pedido que haremos por nuestros seres queridos, que en esta fecha y época del año no los tenemos junto a nosotros", declaró Yolanda Mendiola, madre del cabo primero Leandro Cisneros, a la agencia estatal Télam. "No vamos a bajar los brazos, queremos saber la verdad de una vez por todas", afirmó.



El operativo de búsqueda halló una nueva pista en el lecho del océano, que será verificado por el ROV (vehículo operado remotamente) ruso Panther Plus, que traslada un buque de la Armada argentina.



La zona de la operación de búsqueda está a unos 400 kilómetros de las costas patagónicas argentinas y a unos 1 300 kilómetros al sur de Buenos Aires. El submarino ARA (Armada República Argentina) "San Juan" se comunicó por última vez el 15 de noviembre, después de reportar que había ingresado agua salada por el sistema de ventilación que había generado un cortocircuito y un principio de incendio en el área de las placas de batería en la proa.



El comandante precisó luego que la avería había sido subsanada y que continuaba el viaje desde la austral ciudad de Ushuaia rumbo a su apostadero en la Base Naval Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.



Tres horas más tarde, los sensores hidroacústicos de la Organización del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares captaron una señal de un "evento violento consistente con una explosión" en un punto muy cercano a la última posición obtenida del submarino, "En un fin de año signado por la tragedia del ARA 'San Juan', nuestro corazón permanece junto a los familiares de la tripulación y toda la familia de la Armada argentina", escribió elministro de Defensa, Oscar Aguad, en su cuenta de Twitter.