El subempleo en junio se ubicó en 19,4%

La tasa de desempleo se ubicó en 4,1% en junio del 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicados este lunes 16 de julio del 2018

La cifra demuestra una variación de 0,4 puntos porcentuales en comparación a junio del año anterior, cuando se ubicó en 4,5%. Para el mes pasado el número de desempleados alcanzaba la cifra de 275 783, según datos del INEC.



A su vez, la tasa de subempleo, que suele representar mejor el mercado laboral ecuatoriano, se ubicó en 19,4%, mientras que la de empleo adecuado quedó en 38,9% en junio pasado. Las variaciones respecto a junio del 2017 fueron mínimas, de -1,1 y -1,2 puntos porcentuales, respectivamente.



Para el INEC, “las tasas de empleo adecuado, subempleo y empleo no remunerado no registraron variaciones anuales significativas, tanto a nivel nacional como por área de residencia. El mismo comportamiento se observó en la tasa de desempleo”.



En cambio, el INEC destacó que la categoría de “Otro empleo no pleno” presentó un crecimiento de 2,2 puntos porcentuales en un año, situándose el mes pasado en 26,5%. En esta condición se encuentran 1 208 742 personas. Esta variación sí fue estadísticamente significativa, señaló la entidad.