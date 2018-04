Sorpresa por la llamada del científico argentino que se creía desaparecido

LEA TAMBIÉN

Un científico argentino que había sido incluido en una lista de desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) está vivo y reside en Estados Unidos, pero pidió no ser contactado en un misterioso caso que sorprende a funcionarios y organismos de derechos humanos de Argentina.

Antonio Gentile estudió en el Instituto Balseiro de investigación nuclear de la patagónica ciudad de Bariloche y en 1977 realizó un viaje desde Estados Unidos a la Argentina, cuando ya estaba instalado el terrorismo de Estado en el país sudamericano. "A partir de ese momento, sus amigos y colegas perdieron contacto sin poder dar con el paradero de Gentile o comunicarse con él, ni en los Estados Unidos ni en Argentina.



Ex alumnos y profesores del Instituto Balseiro lo consideraron desaparecido y realizaron a lo largo del tiempo varios intentos por encontrarlo", informó el Instituto Balseiro al explicar la historia del físico.



Su nombre fue incluido a partir de 2012, por pedido de sus ex compañeros, en homenajes a científicos desaparecidos durante la dictadura, aunque no figuró en el listado oficial de víctimas. Pero en febrero pasado, Gentile se comunicó con las autoridades del Instituto Balseiro, les informó que tenía 85 años, que residía en Estados Unidos y solicitó que su nombre fuera retirado de todo homenaje o listas de desaparecidos.



Además, solicitó que no se difundieran sus datos de contactos para poder continuar con su vida privada, publicó hoy el diario La Nación. "Nunca más hizo ciencia y dejó de ver y comunicarse con sus colegas y conocidos. Lo que sucedió después de su última publicación científica, hace más de 40 años, es un misterio", declaró una fuente del ámbito científico al periódico.



En 2015 se abrió un expendiente de investigación sobre el paradero de Gentile. El secretario de Derechos Humanos argentino, Claudio Avruj, reconoció que "es un error haber incluido un nombre en homenajes cuando no estaba confirmada la denuncia".