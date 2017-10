Madrid alerta de un posible frenazo económico por el desafío catalán

El Gobierno de Mariano Rajoy advirtió hoy, 13 de octubre de 2017, de un posible frenazo en el crecimiento económico de España, e incluso de una eventual recesión en Cataluña, a raíz de la crisis política abierta por el desafío independentista en la región, que provocó en las últimas semanas la salida de unas 40 empresas y bancos.

La "número dos" de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, alertó de una posible "bajada de las expectativas de crecimiento económico" del país para 2018 en caso de que no haya una "pronta solución" a la situación que vive la región, una de las más prósperas de España.



En este sentido, instó al jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, a dar marcha atrás en su desafío y a acudir al Congreso de los Diputados, en Madrid, para hacer allí sus propuestas. "Las agencias de calificación han alertado de que la inestabilidad puede perjudicar la economía de Cataluña y de que, de continuar la salida de empresas, podría terminar provocando una recesión, lo que afectaría al crecimiento del conjunto del PIB" español, dijo la vicepresidenta española en rueda de prensa en Madrid.



"La Generalitat (Gobierno catalán) está creando todas las condiciones para sumir a cataluña en una aguda desaceleración, incluso en una recesión econoómica, según advierten los expertos", añadió.



Sáenz de Santamaría destacó que en el segundo trimestre de 2017 la inversión cayó un 10% en Cataluña, mientras que en el conjunto de España creció el 10%. Alertó también de la caída del turismo, uno de los motores económicos de la región, con una bajada de "entre el 20 y el 30 por ciento de las reservas hoteleras en Barcelona".



La vicepresidenta del Gobierno español reclamó a Puigdemont que recoja "el guante" que le lanzó Rajoy para devolver la "normalidad institucional" a Cataluña después de que el líder separatista declarara el martes la independencia y suspendiera instantes después sus efectos para abrir un periodo de diálogo que Madrid rechaza.



El jefe del Gobierno catalán tiene de plazo hasta el lunes a las 10:00 horas (8:00 GMT) para responder a un requerimiento en el que Rajoy le pide que aclare si declaró o no la independencia. Si Puigdemont no da marcha atrás en su desafío secesionista, Madrid podría activar medidas para obligarle a volver a la legalidad en el marco del artículo 155 de la Constitución española, que hasta ahora no se había puesto nunca en marcha en el país.



Partidos y entidades independentistas están presionando en las últimas horas al jefe del Gobierno catalán para que no ceda ante el requerimiento de Rajoy y proclame "la república" catalana.



El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, descartó hoy una mediación de Bruselas en el conflicto y el Gobierno español recordó que los únicos mediadores posibles son quienes "representan al conjunto del pueblo español en el Congreso de los Diputados".