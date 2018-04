Más de USD 300 millones deberá pagar el constructor de Sopladora por retrasos

LEA TAMBIÉN

Por cada día que pasa sin que se subsanen los inconvenientes que existen en la central hidroeléctrica Sopladora, la contratista deberá pagar USD 672 192.

Se trata del consorcio CGGC-Fopeca, que habría abandonado la obra “intempestivamente y sin fundamento legal”, desde el 12 de enero del 2018, según memorandos de Celec-Hidropaute del 14 de febrero, y del 2 y 14 de marzo.



El consorcio, conformado por la china Gezhouba y la nacional Fopeca, tenía obras pendientes en las áreas civil, electromecánica y gestión ambiental, las cuales demandan un gasto de USD 11,7 millones.



Debido a estas tareas inconclusas, el proyecto no cuenta con el acta de entrega-recepción con el consorcio, el cual ha planteado las recepciones provisional y definitiva de la obra, en abril y noviembre 2017, respectivamente, a través de una notaría pública.



Hay que tomar en cuenta que esta hidroeléctrica fue inaugurada el 25 de agosto del 2016 con la presencia del expresidente Rafael Correa. Y se incorporó al Sistema Nacional Integrado en diciembre de ese año y en marzo del 2017.



Desde enero pasado, la Unidad de Negocios Hidropaute, a cargo de la Celec, asumió la operación y mantenimiento de la central sin mayor novedad.



Pero hasta el pasado 14 de febrero no se resolvían las controversias con el constructor, por lo que el gerente Humberto Cordero planteó a la Celec la necesidad de definir y tomar acciones inmediatas sobre las obras pendientes.



Asimismo, recomendó acciones legales a fin de resolver las controversias; autorizar a Hidropaute el inicio del proceso de subsanación de las obras civiles y electromecánicas. El funcionario puntualizó que al ser parte de un sector estratégico de abastecimiento nacional de energía eléctrica no puede ser dejada sin operación ni mantenimiento. Por último, pidió la contratación de un equipo consultor externo para analizar lo actuado dentro de las fases precontractual y contractual del proyecto.



Para el 2 de marzo, Cordero ratificó las controversias existentes en otro oficio y para el 14 de marzo el subgerente del proyecto, Guillermo Utreras, comunicó al Gerente subrogante de la Celec que la sanción al contratista por 454 días de retraso suma 305,1 millones. Este monto equivale al 45,4% del contrato inicial, que fue de 672,1 millones.



Para esta obra se suscribieron dos contratos complementarios por USD 9,6 millones y desde el 14 de marzo hasta la fecha hay 37 días más de atrasos.



Por otra parte hay pagos por concretar de USD 19 millones para constructor y fiscalizador.



Estos hechos están siendo examinados por la Contraloría, como parte de una auditoría a la ejecución y liquidación de la construcción, gerenciamiento y fiscalización del proyecto, financiado con un crédito chino de USD 554 millones.



Juan Saavedra, gerente de la Celec, explicó a este Diario, que de no llegar a un acuerdo con el constructor por las multas y subsanaciones se acudirá al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo. El apoderado de Gezhouba y el gerente de Fopeca no dieron su versión.