Solicitantes de asilo en Alemania esperan media de 8,1 meses una respuesta

La Oficina Federal para Migración y Refugiados (BAMF) tarda cada vez más en procesar y dar respuesta a las solicitudes de asilo en Alemania, una media de 8,1 meses en el último trimestre de 2016, frente a 7,1 en todo ese mismo año y 5,2 en 2015, informan hoy (23 de febrero del 2017) los periódicos del grupo mediático Funke.

La BAMF tampoco es capaz de agilizar y cerrar los "casos atrasados", según se desprende de la respuesta del Ministerio del Interior a una interpelación de la portavoz de Asuntos del Interior del grupo parlamentario de la Izquierda, Ulla Jelpke.



A finales de 2016, un total de 58 848 personas llevaban más de 18 meses esperando una respuesta a su petición de asilo, frente a

46 606 "casos atrasados" a finales de 2015.



Además, entre el día de llegada a Alemania y la fecha de presentación de la solicitud de asilo, los peticionarios tuvieron que esperar el año pasado una media de 5,9 meses.



"En la práctica, en 2016 los solicitantes de asilo tuvieron que esperar más de un año a una resolución de la BAMF", criticó Jelpke en unas declaraciones al grupo Funke, quien agregó que muchos refugiados viven años sumidos en la incertidumbre y obligados a la inactividad.



Según la diputada, "eso es totalmente inadmisible para los afectados y supone una enorme carga para su integración".



"En lugar de endurecer la ley, habrían sino necesarias regulaciones más efectivas para disminuir la carga de la BAMF", por ejemplo con una regulación relativa a los casos que llevan mucho tiempo pendientes de resolución, subrayó.



Los peticionarios de asilo procedentes de Somalia, Turquía y Rusia son los que tienen que esperar muy por encima de la media a conocer una respuesta a su demanda: 17,3, 16,3, y 15,6 meses respectivamente, frente a los 3,8 meses en el caso de los refugiados sirios.



En tanto, los refugiados menores no acompañados tuvieron que esperar una media de 8,3 meses a recibir una respuesta a su solicitud.



El año pasado llegaron a Alemania un total de 8 486 menores no acompañados, de los cuales 649 fueron rechazados o devueltos directamente en la frontera, sobre todo en la germano-austríaca.



La mayoría de menores que no pudieron ingresar en territorio alemán -278- eran originarios de Afganistán.



Jeplke calificó esta práctica de "irresponsable e ilegal" y de "escándalo", pues el hecho de "que en 2016 casi 650 menores no acompañados fueran rechazados en las fronteras alemanas no es compatible con la prioridad del bien del menor según la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU".



Un año antes, sólo 31 menores no acompañados habían sido rechazados en la frontera alemana.