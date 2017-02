Soldado israelí condenado a 18 meses de cárcel por homicidio de palestino

Un tribunal militar israelí condenó el martes (21 de febrero del 2017) a 18 meses de prisión al soldado Elor Azaria, culpable de haber rematado a un palestino que se encontraba herido en el suelo, punto culminante de un juicio que divide a Israel.

El sargento de 21 años es el primer soldado israelí en ser condenado por homicidio en más de 10 años, según la prensa.



El joven había ingresado en la sala de audiencias de Tel Aviv bajo los aplausos.



Vestido con uniforme verde oliva y sin esposas, mostró una gran sonrisa, besó a su compañera y abrazó a su madre, su padre y sus amigos, presentes en cada una de las audiencias.



En el exterior varias decenas de personas, muy vigiladas por la policía luego de los enfrentamientos registrados en una audiencia en enero, manifestaron su apoyo al soldado con carteles en los que se podía leer “muerte a los terroristas” y “no dejamos caer a nuestros combatientes”.



El soldado, miembro de una unidad paramédica, fue filmado el 24 de marzo de 2016 cuando disparaba una bala en la cabeza de Abdul Fatah Al Sharif en Hebrón, Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel.



El palestino, herido de bala y que yacía en tierra, acababa de atacar a soldados con un cuchillo.



Tras un mes de un juicio excepcional en Israel, que dejó a la luz profundas fracturas en el país, el tribunal que lo declaró culpable de homicidio el 4 de enero sólo debía pronunciar ahora su pena.



La fiscalía pidió un mínimo de tres años de prisión contra el sargento.



“Estimamos que la pena apropiada para el acusado no debe ser inferior a tres años ni superior a cinco años”, había afirmado el fiscal militar Nadav Weisman.



Elor Azaria “mató a una persona, aunque se trate de un terrorista”, había argumentado el teniente coronel Weisman.



El soldado fue detenido inmediatamente después de publicado el video y se declaró no culpable.



Sus abogados arguyeron que Elor Azaria podría haber pensado que el palestino portaba explosivos, pero otros afirmaron que ya se había comprobado que el hombre no llevaba un cinturón de explosivos y que nadie en el video parece actuar con cautela respecto al joven palestino.



Esto “podría haberle sucedido a cualquiera de nosotros”, dijo en el juicio Ori elon, un soldado de su unidad.



Este contexto de tensión luego de años de un irresuelto conflicto y la litanía de muertos que dejó contribuyeron a dividir profundamente a la opinión pública israelí en este juicio muy mediatizado.



De un lado están los que defienden el juicio en nombre del respeto necesario a los valores éticos del ejército. Del otro los que apoyan sin falla a los soldados enfrentados a los ataques palestinos.