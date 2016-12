93 sirenas del Sistema de Alerta Temprana ya se instalaron en Manabí y Esmeraldas

El Sistema de Alerta Temprana, que funcionará en las provincias costeras del norte del país de Manabí y Esmeraldas y que servirá como mecanismo de prevención ante un posible tsunami, ya se instaló en los sitios previstos cerca de las costas y en 12 represas de Manabí.

Así lo confirmó la tarde de este martes 27 de diciembre del 2016, el presidente Rafael Correa, durante el conversatorio de medios en Manta (Manabí). El Primer Mandatario confirmó que la instalación del sistema “ya se completó” en ambas provincias, y que será útil para poblaciones que están riesgo ante estos eventos, como el caso de Muisne.



Carlos Bernal, titular de la Secretaría de la Reconstrucción y quien también estuvo presente en este dialogo, informó que inicios del próximo año se realizarán los simulacros con las localidades involucradas para probar la efectividad de este sistema.



Se trata de un mecanismo que integró a la Secretaría de Gestión de Riesgos, al Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), Instituto Geofísico de la Politécnica y al ECU-911 en un solo sistema interconectado que alertará a la población para evacuar ante la llegada de un tsunami. Así lo explicó en días anteriores Andrés Sandoval, director general del ECU911.



“El objetivo principal de instalar una alerta temprana es contar con los mecanismos necesarios de monitoreo. La primera fase es en Esmeraldas y Manabí. La idea es fortalecer la red nacional de monitoreo sísmico y oceanográfico en una sola plataforma tecnológica integrada”, explicó Sandoval.

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) se activará de manera automática ante la presencia de un sismo, de acuerdo con lo establecido en los protocolos definidos por los organismos técnicos correspondientes, informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. El mismo, tiene la capacidad de ser activado de forma manual si fuese necesario.



En la actualidad se efectúa la difusión de los tonos de las sirenas para que la ciudadanía se familiarice con ellas, incluso a través de estos equipos se pueden emitir mensajes de prevención, como por ejemplo información de personas extraviadas en la playa o emergencias.



En el último sismo registrado en las costas de Atacames (Esmeraldas) el 19 de diciembre del 2016 este nuevo Sistema de Alerta Temprana no se activó debido a que no reunía las condiciones para que se active el mismo.



"Hay un tipo de sonido para el momento del simulacro, otro para cuando se hacen pruebas y hay un tercer sonido que se usa cuando el evento es real", dijo Sandoval. Todo el sistema cuenta con un respaldo de conexión, tanto con líneas celulares, como con un sistema de radio troncalizada y una red satelital, para que las alarmas no dejen de activarse ante una emergencia.