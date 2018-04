Enjambre sísmico en El Salvador produce 25 temblores desde la noche del 23 de abril del 2018 

LEA TAMBIÉN

25 sismos con magnitudes que oscilan entre 1.8 y 3.1 en la escala de Richter se registraron en El Salvador en las últimas horas, debido a un enjambre sísmico localizado en el lago de Ilopango (centro), informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), este martes 24 de abril del 2018.

Según la fuente, el primer movimiento telúrico se registró a las 20:04 hora local del lunes (02:04 GMT del martes) y el último a las 06:00 hora local de hoy (12:00 GMT) en el lago, ubicado en el departamento de San Salvador, donde no se han reportado daños.



Del total de temblores, cinco fueron sentidos por la población, con una intensidad máxima de III en la escala Mercalli Modificada, precisó la cartera de Estado.



Según los expertos del MARN, por las características de las señales registradas, el origen de esta actividad sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona.



La institución gubernamental recomendó a la población "atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil y no prestar atención a rumores o a información no oficial acerca de esta situación".

Sismo en Nicaragua



En la región también se registró el lunes un movimiento telúrico en Nicaragua. El sismo fue de 5.5 grados de magnitud en la escala de Richter. Este sacudió la costa nicaragüense del Pacífico, sin causar víctimas ni daños materiales, informaron fuentes oficiales.

El temblor se registró a las 20:29 hora local (02:29 GMT de este martes) y su epicentro se localizó en alta mar, 63 kilómetros al suroeste del balneario Jiquilillo, municipio El Viejo, departamento de Chinandega, en el océano Pacífico, detalló el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) en una declaración.



La sismóloga del Ineter, Jacqueline Sánchez, precisó que el movimiento telúrico tuvo lugar a una profundidad de 20 kilómetros y explicó que fue causado por el choque entre las placas Cocos y Caribe.



La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que ese movimiento telúrico se sintió "prácticamente en todo el Pacífico del país" y que de momento no han reportado ningún tipo daño material o humano.



"En el departamento de Chinandega (noroeste) se sintió sumamente fuerte", indicó la dignataria, quien llamó a los nicaragüenses a mantener la calma.