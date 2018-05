Comienza evacuación de yihadistas en sur de Damasco; gobierno sirio lo niega

LEA TAMBIÉN

Los miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) han empezado a ser evacuados este domingo 20 de mayo de 2018 de varias zonas del sur de Damasco en virtud de un supuesto "acuerdo secreto" con las autoridades sirias, según activistas, aunque el Gobierno sirio niega la existencia de ese proceso de retirada.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó hoy de que una tanda de autobuses con combatientes del EI y sus familiares salió de la zona del campo de refugiados palestinos de Al Yarmuk y del adyacente barrio de Al Tadamun, zonas del sur damasceno donde se libran combates desde hace un mes.



Sin embargo, los medios estatales sirios han desmentido las informaciones de que se esté llevando a cabo dicho proceso de evacuación de los extremistas. Estos medios hicieron mención, en concreto, el barrio de Hayar al Asuad, aunque no hicieron ninguna mención a los distritos de Al Yarmuk y Al Tadamun.



Las informaciones acerca de la evacuación "no tienen credibilidad" y "no son correctas", dijo una fuente militar citada por la agencia oficial siria, SANA, sin dar más detalles.



Además, la agencia, que citó a su corresponsal en el terreno, también negó la existencia del proceso. De acuerdo con el Observatorio, el convoy de yihadistas se dirige a zonas desérticas del este de Siria, aunque no precisó el destino final.



En el este de Siria queda uno de los últimos reductos del EI, donde las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) -una alianza armada liderada por kurdos- lanzaron hace unos días, con el apoyo de Washington, la fase final de una ofensiva para acabar con los yihadistas en esa zona fronteriza con Irak.



La ONG -con sede en Reino Unido pero que cuenta con una red de observadores sobre el terreno- detalló que numerosos autobuses entraron esta madrugada en la zona controlada por los radicales para poner en práctica este acuerdo de evacuación, que ha sido "negociado en secreto" y que no ha sido confirmado por ninguna de las partes.



De hecho, los combatientes del EI incendiaron sus posiciones en Al Yarmuk antes de comenzar la operación de evacuación de esta zona, según el Observatorio. Asimismo, apuntó que el Ejército sirio ya controla un 70 % de la superficie de Al Yarmuk.



La ONG señaló que "las fuerzas del régimen (sirio) están avanzando y peinando las zonas de las que han salido los yihadistas". Por su parte, la televisión estatal siria transmitió en directo los enfrentamientos entre el Ejército y los yihadistas, que están siendo derrotados en el barrio de Hayar al Asuad.



"Unidades del ejército están acabando con los reductos yihadistas en Hayar al Asuad para dejar la zona del sur de Damasco libre de terrorismo", indicó la televisión oficial. SANA aseguró que las autoridades gubernamentales están intentado "limpiar" lo que queda de bloques de viviendas en la zona, así como destruyendo los "escondites" de los radicales.



Según el recuento del Observatorio, en este mes de combates han muerto al menos 62 civiles, entre ellos dieciséis niños y nueve mujeres, pero esta cifra podría aumentar porque hay decenas de heridos graves y de desaparecidos, advirtió.



Además, durante esta contienda, al menos 233 radicales y 251 efectivos gubernamentales perdieron la vida, según la ONG. Una vez que el Ejército anuncie el control de ese territorio, será la primera vez desde 2012 que domine por completo Damasco y sus alrededores, tras tomar el pasado 14 de abril Guta Oriental, el que fue el principal bastión opositor a las afueras de Damasco.



Cinco días después, el régimen sirio intensificó su ofensiva en el sur de Damasco, después de que fracasara la aplicación de un pacto que estipulaba la salida de la zona de los combatientes del EI.