La SIP interrumpió su reunión para aplaudir a periodistas ecuatorianos y exigen justicia y protección

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) interrumpió hoy (13 de abril del 2018) por un minuto su reunión de mitad de año que celebra en Medellín para rendir un homenaje de pie y con un prolongado aplauso a los periodistas del diario EL COMERCIO que fueron asesinados por sus secuestradores.

"Ese silencio se tiene que escuchar porque lo último que podemos hacer es quedarnos callados", dijo el presidente del Grupo Editorial El Siglo - La Estrella de Panamá, Eduardo Quirós, que conducía un panel en el auditorio, al ser informado de la confirmación por el presidente Lenín Moreno de que los periodistas fueron asesinados.



Quirós agregó: "El mensaje ha sido alto y claro", en referencia al rechazo al triple asesinato, y expresó la solidaridad con los directivos y periodistas del diario EL COMERCIO, de quienes dijo "deben estar destrozados" pero con "el compromiso y el deber de seguir haciendo" su trabajo.



El presidente Moreno confirmó hoy "con profundo pesar" el desenlace fatal del secuestro del periodista Javier Ortega, de 36 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, ocurrido el pasado 26 de marzo en la zona de Mataje, fronteriza con Colombia, por un grupo disidente de la antigua guerrilla de las FARC.



"Lo peor que nos podía pasar en esta asamblea era el desenlace trágico de los periodistas", manifestó tras concluir el homenaje el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti.



El directivo dijo que el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, director del diario peruano La República, está analizando la situación y que el domingo, cuando esperan recibir al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para la clausura de la reunión, le pedirán "que se busque a los responsables y que se haga justicia".



Más temprano, al instalar la reunión, Mohme había manifestado "la preocupación" de la SIP por el secuestro de los periodistas y la disposición de esa entidad a "hacer lo máximo que podamos en salvaguarda de la integridad" de Ortega, Rivas y Segarra.



Indignado con el asesinato se mostró también el director general de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Jaime Abello Banfi, que estaba en el panel moderado con Quiroz junto con la directora y gerente general del diario El País de Cali, María Elvira Domínguez, y con el periodista Javier Darío Restrepo, de la FNPI.



"Como colombiano me da vergüenza que un grupo armado de este país haya tenido que ver con esas muertes, es muy triste", afirmó.



Abello añadió: "Hay que luchar no solo por el respeto al periodismo y la libertad de expresión sino por una verdadera paz en Colombia; la paz es una tarea pendiente en este país".



Tras el homenaje, la SIP levantó la primera sesión de su reunión en Medellín, que continuará por la tarde.





Asimismo, la SIP publicó un comunicado en el que se repudia la muerte de los ecuatorianos. "Nosotros, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) junto a la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) y representantes de la prensa hemisférica reunida en Medellín, repudiamos ante la opinión pública el asesinato cobarde de nuestros tres colegas ecuatorianos secuestrados a manos de delincuentes narcoterroristas".



El texto continúa: "No solo estos tres colegas sino también los pueblos de Ecuador y Colombia, y el periodismo de toda América Latina, han sido ultrajados por este tipo de crimen inhumano y atroz que creíamos desaparecido de la región".