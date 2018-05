Sindicatos alemanes instan al Gobierno a cumplir promesas en materia laboral

LEA TAMBIÉN

La Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB) exigió hoy martes 1 de mayo del 2018 que el Gobierno implemente con rapidez y en su totalidad las mejoras laborales prometidas en su acuerdo de coalición y subrayó que en el camino hacia el pleno empleo es indispensable garantizar condiciones de trabajo dignas para todos.

"Ahora al Gobierno le toca cumplir. No aceptamos excepciones, puertas traseras ni tácticas dilatorias", dijo el presidente de la DGB, Reiner Hoffmann, durante el mitin central de la confederación con motivo del Primero de Mayo, Día del Trabajo, celebrado en Núremberg, en el sur del país.



Subrayó que el pleno empleo es desde hace años un objetivo de la DGB, pero dijo que "no se trata de que la gente haga cualquier trabajo, sino de que haya ocupación con condiciones laborales decentes y seguras".



Los planes del Gobierno para facilitar el regreso de la media a la jornada completa, para garantizar una contribución a los seguros de salud públicos a partes iguales entre empleado y empleador, para estabilizar las pensiones y para mejorar y uniformar los salarios de los cuidadores profesionales deben "ser implementados en su totalidad y punto por punto, si no incluso más", señaló.

Los trabajadores exigieron al Gobierno alemán que se acelere el proceso para implementar la jornada completa de trabajo. Foto: AFP



Al mismo tiempo, calificó de inaceptable la temporalidad de los contratos y el dumping salarial y llamó al Gobierno a garantizar por ley que los convenios colectivos no pierdan su vigencia cuando las empresas deciden descolgarse de los mismos.



Por otra parte, Hoffmann advirtió a la patronal en contra de seguir atacando las leyes que regulan el tiempo de trabajo y afirmó que "los convenios colectivos y los acuerdos internos hace tiempo que permiten ya la flexibilidad que requieren las empresas".

Los sindicalistas alemanes pidieron, en la marcha por el Día del Trabajo, que se respete los contratos colectivos. Foto: AFP



Asimismo llamó a nivel europeo a "abandonar las medidas de austeridad que ponen en peligro la cohesión social" y afirmó que la gente necesita "derechos sociales con lo que se corrija de una vez por todas la desenfrenada lógica de mercado en Europa (...) Necesitamos un verdadero cambio de rumbo en la política europea de Alemania", dijo en alusión al propio Gobierno.



Un total de 340 000 personas participaron en los casi 500 mítines y manifestaciones convocadas por la DGB en toda Alemania bajo el lema "Solidaridad, diversidad, justicia".