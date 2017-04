Sindicato en EE.UU. promete la mayor protesta contra Trump en Día del Trabajo

El sindicato estadounidense Unite Here prometió hoy (21 de abril de 2017) la mayor movilización durante el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, contra el presidente del país, Donald Trump.

En un comunicado, el sindicato, que representa a 270 000 trabajadores de diversos sectores (hostelería, alimentación, manufactura, textil, transporte o aeropuertos) en EE. UU. y Canadá, aseguró que será la mayor protesta del Día del Trabajo desde el llamado nacional a la reforma migratoria en 2006.



Unite Here prevé que "cientos de miles de trabajadores, inmigrantes y aliados" salgan a las calles para pedir políticas de inmigración "humanas y de sentido común", a la vez que para "desafiar las políticas racistas, xenófobas, contra las mujeres y contra los trabajadores del Gobierno de Trump".



"Durante décadas, los cocineros, lavavajillas y limpiadores de nuestro sindicato han demostrado que los trabajadores pueden enfrentarse a los multimillonarios como Trump y ganar", aseguró la vicepresidenta de Derechos Civiles, Diversidad e Inmigración de Unite Here, María Elena Durazo.



Más de 30 000 miembros del sindicato participarán en manifestaciones en 27 ciudades del país , entre las que destacan Silicon Valley, Las Vegas, Orlando, San Francisco, Filadelfia, Nueva Orleans, Chicago, Los Ángeles, Boston y Nueva York.



"Somos inmigrantes, mujeres y personas de todas las razas y religiones. Hemos superado enormes obstáculos porque nos negamos a ser divididos o sucumbir al miedo. Estamos orgullosos de estar con los millones de personas que marcharán el primero de mayo. Juntos, estamos forjando un nuevo movimiento", añadió la responsable sindical.



Este año sus acciones se enfocarán en los derechos de los trabajadores y acabar con las detenciones de inmigrantes "injustas".



"Ahora, más que nunca, nuestras comunidades están siendo atacadas, pero este Primero de Mayo, la gente corriente demostrará que tenemos el poder y el coraje de empujar y ganar", concluyó Durazo.



Por su parte, otros sindicatos, activistas y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han llamado ese día a repetir el "Día sin inmigrantes" del pasado febrero, que implicó la movilización de esas personas, y bajo el eslogan "Rise Up!" (¡Levántate!) auguraron marchas multitudinarias en más de 40 ciudades.