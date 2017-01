Simulacro de Participación Ciudadana movilizó a 10 500 voluntarios

Un simulacro de conteo rápido electoral se realizó este sábado 28 de enero del 2017, en Quito. Fue organizado por la Corporación Participación Ciudadana en el marco de las elecciones del 19 de febrero.

Unos 240 colaboradores estuvieron en la central, ubicada en el Edificio Cronix, en el norte de la capital. A ese sitio llegarán los resultados de las 24 provincias del país que representan al 25% de la totalidad de la juntas receptoras del voto.



El día de las elecciones, los resultados no serán oficiales, pues es un aporte de la Sociedad Civil. La única institución encargada de dar resultados es el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo serán un referente de los resultados.



En el conteo rápido de la Corporación participaron unos 10 500 voluntarios. Se movilizaron a la respectivas juntas receptoras. El día de los comicios, los recintos electorales estarán abiertos desde las 07:00 hasta las 17:00 y durante ese tiempo los voluntarios esperan presenciar el proceso. Estarán acreditados por el CNE.



Después de cerrar los recintos electorales, los colaboradores de Corporación Participación Ciudadana (CPC) esperarán a que el presidente de mesa termine de contar los votos y publique el acta.



Los voluntarios recogerán los datos, llenarán el formulario correspondiente y transmitirán estos resultados antes de que pasen por los escáneres. Todo eso se emuló este sábado 28 de enero del 2017.



Ruth Hidalgo, directora de la CPC, dijo que es importante diferenciar lo que es un exit poll y un conteo rápido. El exit poll es una encuesta a boca de urna, es decir, las encuestadoras se acercan a los ciudadanos que salen de la Junta receptora y les preguntan por quién votó. Su margen de error es del 3%.



En cambio, el conteo rápido tiene un margen de error de menos del 1% debido a que los datos provienen de actas reales. Hidalgo dijo que la próxima semana podría reunirse con el CNE para aclarar sobre si se pegará o no el acta para que veedores y ciudadanos miren los resultados.



Las primeras papeletas contabilizadas serán las de Presidente y Vicepresidente, después asambleístas provinciales y finalmente asambleístas nacionales, según el reglamento del CNE. Los resultados de Corporación Participación Ciudadana estarían para las 20:00 del 19 de febrero, cuando ya tengan el 85% de los datos.



Se calcula que de no contar con el apoyo ciudadano, el conteo rápido tendría un costo de USD 600 000.