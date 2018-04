Simpatizantes de Lula ocupan el apartamento por el que fue condenado 

LEA TAMBIÉN

Simpatizantes de Luiz Inácio Lula da Silva ocuparon hoy, lunes 16 de abril del 2018, el apartamento por el que el ex presidente brasileño fue juzgado y condenado recientemente a prisión, según informaron fuentes cercanas a los manifestantes.

Los seguidores de Lula, preso desde hace nueve días en Curitiba en el sur de Brasil, colgaron pancartas en apoyo al ex presidente en ventanas y balcones del apartamento de tres pisos ubicado en Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo.



"Es una denuncia de la farsa judicial que llevó a Lula a prisión", señaló el coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, Guilherme Boulos, líder del partido de izquierda PSOL.



"Si el tríplex es de él (Lula), entonces el pueblo está autorizado a quedarse ahí. Si no, tienen que explicar por qué está preso", reclamó Boulos. El portal "Globo" informó que unos 50 manifestantes entraron al edificio donde está ubicado el tríplex en Guarujá.



No se registraron incidentes violentos. Lula ingresó el 7 de abril a prisión en Curitiba para empezar a purgar una condena a 12 años de cárcel por corrupción, en un caso que generó un terremoto político en Brasil, ya que el ex presidente (2003-2010) sigue siendo el político más popular del país pese a su condena.



El ex obrero metalúrgico es favorito para ganar las elecciones presidenciales del 7 de octubre y alcanza el 31 por ciento de los apoyos en las encuestas difundidas tras su encarcelamiento.



Lula fue condenado en julio de 2017 por cargos de que aceptó la reforma del tríplex de Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de beneficiar a la empresa en sus negocios con la estatal Petrobras.



El ex mandatario rechaza los cargos diciendo que nunca fue propietario del apartamento. El juez del caso "Lava Jato" Sérgio Moro consideró que había pruebas suficientes de que Lula había pactado los sobornos con OAS y que tenía la intención de adquirir el tríplex.



Un tribunal de apelación confirmó la condena contra Lula en segunda instancia en enero y aumentó la pena de prisión, fijada inicialmente por Moro en nueve años y medio, a 12 años y un mes.



El caso de Lula está enmarcado en los escándalos destapados por la operación "Lava Jato" ("Lavado de autos"), que investiga desde 2014 una enorme red de corrupción en torno a Petrobras y que salpica a gran parte de la clase política brasileña.