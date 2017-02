Simpatizantes de Guillermo Lasso protestan en los exteriores de la Junta Electoral del Guayas

La Junta Electoral del Guayas permanece acordonada con cientos de policías la madrugada de este lunes 20 de febrero del 2017. Piquetes de la fuerza pública y agentes de tránsito mantienen bloqueado el acceso peatonal y vehicular en la Av. de la Democracia, en el norte de Guayaquil.

Con escudos y un carro antidisturbios está cerrada la vía, además están ubicadas rejas frontales y laterales que forman camineras solo para personal autorizado.



Mientras, miles de simpatizantes del candidato presidencial Guillermo Lasso, del la alianza Creo-SUMA, están en las calles gritando "no al fraude, no al fraude".



En el interior de la Junta Electoral la sesión dé escrutinios ya se ha suspendido en dos ocasiones desde que instaló a las 17:00 del domingo 19 de febrero una vez que finalizó la jornada electoral.

Algunos mencionan que se autoconvocaron para vigilar que no se altere la voluntad popular de que exista segunda vuelta electoral, pues Lasso dijo a las 20:10 del domingo que los escrutinios del CNE así lo confirmaban.



A las 00:42 unas dos personas se subieron a las rejas de la puerta lateral de la Junta y la remecían. Y otros gritaban "vamos a tumbarla". Pero eso no pasó, la policía intentaba calmar los ánimos y la gente gritaba "policía amigo, el pueblo está contigo".



Tras las rejas militares de la Fuerza Naval seguían haciendo guardia con tranquilidad y un oficial pedía calma.



Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y asesor económico de Lasso, estaba también en los exteriores. "Hemos venido cómo ciudadanos a defender la segunda vuelta que se ha logrado en las urnas y no se amañada en el CNE entre gallos y medianoche. Estamos aquí de manera cívica y democrática para defender lo que se logrado en las urnas".



Según Arosemena, "el CNE es una institución sin credibilidad y se ha portado de manera poco creíble". Dijo que el domingo debió dar los resultados, pero "han declarado una moratoria y eso es inconcebible". Arosemena calculaba más de 2 000 personas en las calles aledañas al CNE.



Loa manifestantes también gritaban "preso Correa, preso" y reclamaban transparencia electoral. A las 20:00 César Monge, director nacional de Creo, denunciaba la falta de información del CNE, en particular de las "actas planas" para comparar la información con la que recogieron más de 44 000 voluntarios del movimiento en las juntas receptoras del voto y que se procesaron en el centro de Control electoral.



Cerca de las 01:10 también llegó Cecilia, una de las hermanas de Lasso, pues dijo que ya estaba a punto de dormir cuando supo lo que estaba pasando en el CNE y se trasladó al lugar.



Los seguidores del candidato presidencial estaban dispuestos a hacer vigilia para "cuidar los votos" que hasta las 0:00 lo mantenía en segunda vuelta. Con el 81,4 de actas escrutadas, Lenín Moreno tiene 38,90% y Guillermo Lasso 28,50%, según el CNE.



Francisco Jiménez, integrante del colectivo Compromiso Ecuador que respalda a Lasso, también dijo que se había autoconvocado a la Junta Electoral para hacer respetar la voluntad ciudadana.



"Estamos aquí preocupados por lo que pasa en la Junta Electoral. Cuando se abren una urna las ha abierto todas y la tendencia se mantiene, pero estamos viendo que la tendencia está cambiando a favor del candidato oficialista. Porque esto puede redundar en la suerte que tenga el país".



Según Jiménez, lo que buscan es que la voluntad popular se respete y eso es que haya segunda vuelta y no una decisión contraria. Dijo que harán vigilia hasta que se escrute la totalidad de los votos.



Hasta las 02:00 los seguidores de Lasso continuaban en los exteriores protestando.