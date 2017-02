Simpatizantes de CREO se congregan frente al Consejo Nacional Electoral, en Quito

"No permitiremos que haya una sola vuelta. La tendencia era clara", dice mediante un altoparlante un seguidor del candidato presidencial Guillermo Lasso, frente al Consejo Nacional Electoral, en el norte de Quito. Tras el anuncio de tres encuestadoras, la gente sacó banderas y pitos frente al CNE.

A las 17:30, cerca de 100 personas se congregaron en la acera occidental para manifestarse en contra de lo que cree, podría tratarse un fraude electoral, de no darse una segunda vuelta electoral.



Desde la vereda, los asistentes pedían que los conductores que circulaban por el sector pintaran para apoyar su causa. Otra de las consignas que se escuchaban era "hay segunda vuelta".



No todos apoyaron la manifestación. También hubo simpatizantes de Alianza País que, mientras circulaban por la avenida 6 de Diciembre, gritaban consignas e insultos en contra del candidato presidencial de CREO.



Según Pilar Almeida, una de las simpatizantes de Lasso, se congregaron frente al CNE para ejercer presión y exigir transparencia. "No nos moveremos de aquí hasta que se den los resultados oficiales. Tenemos que estar vigilantes", advirtió.



Otra simpatizante, Martha Endara, se mostró indignada. "Yo pasé por tres juntas y aún ni se abrían las urnas. Cómo es posible que ya estén festejando los de Alianza País".